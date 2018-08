Novo mesto kratko včeraj in danes

31.8.2018 | 14:10

Ervin Hladnik Milharčič, Ahmed Burić in Boris Dežulović med pogovorom o odnosu med literarno in novinarsko zgodbo (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Včeraj se je v Novem mestu začel drugi festival kratke zgodbe Novo mesto short. Popoldne se je v atriju pred bukvarno Šega urednica literarne zbirke Goga Jelka Ciglenečki pogovarjala s Svetlano Slapšak in Tadejem Golobom o kriminalki na krvavi strani Alp, Ahmed Burić pa v atriju knjigarne založbe Goga z novinarjema Ervinom Hladnikom Milharčičem in Borisom Dežulovićem o razmerju med novinarsko in literarno zgodbo.

Vsi štirje gostje so zvečer na gradu Grm povedali še vsak svojo kriminalno zgodbo - Svetlana Slapšak je pripovedovala o seriji umorov v starogrški dramatiki, Tadej Golob o svojem delu v Celjskih zaporih, kjer je v sklopu projekta Javne agencije za knjigo eno leto delal s kar nekaj morilci, Ervin Hladnik Milharčič je povedal zgodbo o poročanju s sojenja Udbinemu likvidatorju na Škotskem, Boris Dežulović pa o svojih prvih izkušnjah s trupli in srečanjih z množičnimi morilci oziroma vojnimi zločinci, kot so Mladić, Karadžić in njima podobni.

Festival kratke zgodbe se danes nadaljuje z branjem zgodb nominirancev za nagrado novo mesto in razglasitvijo zmagovalca, ki bo ob 19. uri na Gradu Grm. Po razglasitvi nagrajenca bo koncert skupine Katalena.

I. Vidmar

Galerija