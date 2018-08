Sokolski praznik na sevniškem gradu

31.8.2018 | 12:25

Sokoli in sokolice so prihajali na prizorišče. (Foto: M. L.)

Da se tudi tako. (Foto: M. L.)

Telovadci ljubljanskega bežigrajskega Sokola (Foto: M. L.)

Anton Žibert, tekmovalna kategorija nad 80 let (Foto: M. L.)

Sevnica - V parku na sevniškem gradu so si včeraj obiskovalci lahko ogledali dobro predstavo telovadcev vseh generacij, ki so nastopili na vseslovenski sokolski športni akademiji. Predstavili so se Športno društvo Partizan Sevnica, TVD Partizan Boštanj, Športno društvo Sokol Bežigrad Ljubljana, Telovadno društvo Sokol Brežice in Telovadno društvo Belokranjski sokol Metlika. Vsa ta društva so v večji ali manjši zasedbi sodelovala na nedavnem svetovnem sokolskem zletu v Pragi in sinoči so predstavili del svojega programa z velike mednarodne prireditve.

Udeležence so na akademiji med drugimi nagovorili sevniški župan Srečko Ocvirk, predsednik Sokolske zveze Slovenije gospod Herman Berčič, ki je še posebej izpostavil pomen sokolskih vrednost za sodobno družbo, predsednik Fitnes zveze Slovenije Dušan Gerlovič, predsednica Športnega društva Partizan sevnica Sara Martinšek, direktor direktorata za šport Boro Štrumbelj in udeleženka sokolskega zleta v Pragi leta 1948 Anica Perme.

Okrog sto telovadcev se je predstavilo z vajami v parterju in na orodjih. Močan aplavz je za nastop požel tudi Sevničan Anton Žibert, ki tekmuje v fitnesu in bodybuildingu.

Prireditev sta s petjem pospremila pevski zbor Boštanjski fantje in Neža Simončič na citrah.

Prireditev je organiziralo Športno društvo Partizan Sevnica v sodelovanju z občino Sevnica. Kot so napovedali sinoči, bodo v Sevnici organizirali leta 2022 velik sokolski športni dogodek ob 110-letnici sevniškega sokolskega društva.

M. L.

