Spiderman ali gasilci? Gasilci!

31.8.2018 | 20:25

Gaislki posnetek s Tabora mladih gasilcev 2018 v Straži (Foto: M. M.)

Straža - Danes se je iztekel letošnji Tabor mladih gasilcev, ki ga v občini Straža tamkajšnje PGD Vavta vas prireja že 12. leto zapored. »Letos imamo v taboru kar 47 otrok, tu so od ponedeljka, stari pa so od 5 do 13 let,« je povedal predsednik PGD Vavta vas Martin Krštinc in dodal, da radi delajo z mladimi, saj tako društvo med drugim skrbi za podmladek.

Na taboru soduje okoli deset animatorjev, ki poskrbijo, da otrokom nikakor ni dolgčas in da vse poteka po zastavljenem urniku. »V ponedeljek smo spoznavali gasilski dom, predstavili smo jim opremo in vozila, predstavili naše delo. V torek smo potem izdelovali makete gasilskih vozil, v sredo je bilo na vrsti raftanje. Vsako leto pripravimo tudi izlet, tako da smo včeraj obiskali Policijsko upravo Novo mesto in Kostanjeviško jamo. Ob četrtkih se otroci vrnejo v gasilski dom, kjer je najprej program, potem pa prespijo v domu. Letos smo jim pokazali, kako poteka dejanska intervencija - odpeljali smo se na kraj, kjer je gorelo, in so to videli in tudi sami gasili. Nad tem so bili seveda navdušeni,« je letošnji tabor orisala animatorka in tudi operativna članica PGD Vavta vas Ana Bukovec.

Mlade gasilce in gasilke je danes obiskal tudi straški župan Dušan Krštinc, ki je zasnoval omenjeni tabor kot tedanji predsednik PGD in je danes vesel, da se tradicija nadaljuje: »Prav je, da se otroci spoznajo z gasilstvom in gasilsko tehniko, teden je seveda namenjen tudi druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa, poskrbljeno je za varstvo in prehrano. Osnovi namen pa je tudi, da se otroke animira, da, ko bodo starejši, bodo v gasilskih desetinah in kasneje operativni gasilci.«

»Vsekakor,« je na vprašanje, če bo kdaj gasilec, odgovoril 10-letni Tian, ki se je tabora v Straži udeležil že lani: »Rad imam gasilce in tu se veliko naučimo.«

»Všeč mi je bilo, ko smo šli z raftom in ko smo prespali v gasilskem domu. Pa ko smo videli jamo in obiskali policiste. Še najbolje pa je bilo, ko smo opazovali gašenje,« je povedal 7-letni Amadej in na vprašanje, kdo je večji frajer, Spiderman ali gasilci, kot iz topa izstrelil: »Gasilci!«

Že več let se tabora udeležuje tudi 12-letna Tinkara: »Všeč mi je, ker se tu družimo, vsak dan je kakšen zanimiv program, preko katerega spoznavamo delo gasilcev. Videti je lažje, kot je v resnici. Če bom lahko, bom zagotovo prostovoljna gasilka.«

M. Martinović