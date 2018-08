Razkrita prostitucija - dekle na dan imelo tudi po dvajset strank

31.8.2018 | 13:05

France Božičnik , vodja sektorja Kriminalistične policije na PU Novo mesto

Novo mesto - Čeprav se marsikomu ne zdi verjetno, se prostitucija dogaja tudi v naših krajih. To dokazujejo tudi nedavno razkritje in ugotovitve kriminalistov Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto, ki so v sredo v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave in območnih policijskih uprav v Novem mestu, Celju in Mariboru s hišnimi preiskavami zaključili dalj časa trajajoče aktivnosti, povezane s preiskovanjem kaznivih dejanj zlorabe prostitucije na območju Novega mesta in Celja.

Rezultate je na današnji novinarski konferenci v prostorih PU Novo mesto predstavil vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto France Božičnik. Kot je povedal, so v sredo aretirali dva osumljenca, oba slovenska državljana, zakonca s Štajerske: 52-letnico z območja Maribora in 48-letnika z območja Celja. Ovadili so jih za 12 kaznivih dejanj, do sedaj pa ju policija še ni obravnavala.

Dve Srbkinji in ena Ukrajinka

France Božičnik in Robert Perc, vodja OKC Novo mesto, ki je vodil novinarsko konferenco.

Policisti so nesporno ugotovili, da sta organizirala in vodila prostitucijo z namenom izkoriščanja deklet. V času od aprila lanskega leta do konca preiskave sta razpolagala s tremi dekleti iz socialno šibkih okolij, starih med 20 in 46 let, ki so bile brezposelne oz. niso imele zadosti denarja za preživetje. Dve sta državljanki Srbije, ena je Ukrajinka. Nastanila sta jih v različnih stanovanjskih in hotelskih sobah na območju Novega mesta in Celja, pogosto neprijavljene. Tu so tudi spale in se prehranjevale ter seveda sprejemale stranke.

Dnevno se je pri enem dekletu lahko zvrstilo tudi po dvajset strank - od začetka intenzivne preiskave do zaključka, torej v zadnjih štirih mesecih, so policisti evidentirali kar 1600 obiskov. Nekaj strank je bilo tudi povratnikov. Policija s seznamom razpolaga, po potrebi ga bo dobilo sodišče.

Dekleta delala od jutra do večera

Osumljenca, ki sta imela svoje vloge natančno določene in porazdeljene, sta dekletom določala, da so se prostituirale praviloma vse dni v tednu, od jutra do večera, določala sta ceno za seksualne usluge (za pol ure je znašala od 40 do 60 evrov, za eno uro do sto evrov), najmanj pol zasluženega zneska pa so morale izročati njima. Dekletom sta določala druga imena z vzdevki in jih tako tudi predstavljala in oglaševala na spletu, organizirala sta njihove prevoze in jih v času izvajanja prostitucije popolnoma nadzirala. Izkoriščena dekleta so morala plačevati stroške najema sob ali stanovanja, ravno tako tudi prevozov, a kljub temu so za njihove domače razmere zaslužile kar lepe denarce.

»Osumljenca sta tako s svojim ravnanjem zlorabila osebno dostojanstvo izkoriščenih deklet, saj jima nista nudila ustrezne socialne, delovne, zdravstvene in druge varnosti, niti ne poštenih in pravičnih delovnih pogojev,« je povedal France Božičnik in dodal, da sta v času kriminalistične preiskave pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 95 tisoč evrov.

Osumljenca v priporu

Ker vse kaže, da sta se s prostitucijo ukvarjala že več let, morda celo 14 let, bodo kriminalisti protipravno premoženjsko korist ugotavljali s finančno preiskavo. Čeprav sta osumljenca delovala zelo previdno, tudi s pomočjo posrednikov - denar sta skrivala pri tretjih osebah, veliko število telefonov je bilo pisanih na tretje osebe, itd. - in sta brezposelna, sta živela zelo razkošno in razsipno. Oba so včeraj privedli na zaslišanje na Okrožno sodišče v Novo mesto, kjer je preiskovalni sodnik po zaslišanju za oba odredil pripor.

Dekleta - od njih je imela ena delovno dovoljenje za Slovenijo - so seveda svobodna, zoper njih policija ne bo izvajala nobenih ukrepov.

Božičnik poudarja, da je šlo za izredno zahtevno kriminalistično preiskavo, saj sta osumljenca delovala zelo previdno, med drugim sta živela tudi na različnih naslovih. »A z vztrajnim in profesionalnim delom s klasičnimi policijskimi metodami smo skoraj po letu dni pridobili dovolj dokazov, da smo lahko delovali tudi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi. Opravljenih je bilo osem hišnih preiskav, kjer so zasegli različne predmete, povezane s kaznivimi dejanji, zlasti mobilne telefone, SIM kartice, različne rokovnike…, zasegli so tudi okrog 4.500 evrov,« je povedal Božičnik in se za dobro delo zahvalil tako policistom kot državnemu tožilstvu in sodniku okrožnega sodišča v Novem mestu.

Po 175. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije je za zlorabo prostitucije zagrožena kazen zapora od enega do dvanajst let.

Besedilo in foto: L. Markelj