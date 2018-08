Na lovu za sevniškim krožnikom

31.8.2018 | 17:00

Na desni strani fotografije (z leve) Andrej Lisec, Jasna Potočnik Topler in Jože Podgoršek (Foto: M. L.)

Sabina Lokar z domačije Repovž (Foto: M. L.)

Študenti so predstavili sestavine sevniškega krožnika. (Foto: M. L.)

Sevnica - Katera je značilna sevniška jed? To je vprašanje, ki so ga vzeli za delovno vodilo v okviru študentskega projekta Po kreativni poti do znanja - na lovu za sevniškim krožnikom: kulinarična dediščina kot gonilo trajnostnega razvoja turizma v občini Sevnica, ki od aprila poteka v Sevnici.

V projektu želijo izbrati značilno sevniško jed, pripravljeno iz sevniških sezonskih lokalnih sestavin, ki bi bila v različnih oblikah na voljo pri različnih sevniških ponudnikih. Ko bi si na primer gost zaželel poskusiti kaj značilno sevniškega, bi mu lahko to ponudili kot »sevniški krožnik«, ki bi bil v različnih letnih časih različen.

V projektu sodelujejo študenti Fakultete za turizem Brežice Helena Horvat, Marko Ogorelc, Ines Mlakar, Maja Vodišek, Nika Kramžar, Tamara Golavšek in krške Fakultete za logistiko Joži Močivnik in Mihael Medved z mentorjema z omenjenih fakultet Jasno Potočnik Topler, ki je vodja projekta, in Andrejem Liscem ter delovno mentorico Sabino Lokar z domačije Repovž.

Sevniški krožnik so včeraj predstavili v restavraciji Hotela Ajdovec v Sevnici. Zbrane so poleg študentov nagovorili sevniški župan Srečko Ocvirk, Jasna Potočnik Topler, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano in dekan visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto Jože Podgoršek, Andrej Lisec in gostiteljica včerajšnjega dogodka Nuša Vidmar. Peli so člani okteta Jurij Dalmatin.

M. L.

