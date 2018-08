Za mestno jedro 3,7 milijona evrov Evropskega sklada za regionalni razvoj

31.8.2018 | 15:15

Prenova mestnega jedra je ocenjena na sedem milijonov evrov, 4,5 milijona bo MO Novo mesto dobila evropskih in državnih sredstev. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za ureditev mestnega jedra v Novem mestu. Kot so danes sporočili iz omenjene službe, bo za naložbo v vrednosti dobrih sedem milijonov evrov Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 3,7 milijona evrov.

"Veseli me, da nadaljujemo z uspešnim pridobivanjem evropskih in državnih sredstev. Ker smo projekt ambiciozno peljali vzporedno s pridobivanjem odločb, ki so potrebne za odobritev sofinanciranja, bo novomeški Glavni trg že kmalu zasijal v novi podobi. Sicer pa bi na to čakali še leta,” je odločbo za Dolenjski list komentiral novomeški župan Gregor Macedoni. Poleg omenjenih evropskih sredstev bodo Novomeščani iz državnega proračuna za ta projekt prejeli še 917.000 evrov, tako da bo skupen znesek sofinanciranja okoli 4,5 milijona evrov.

»Glavni cilj projekta, v okviru katerega namerava MO Novo mesto revitalizirati območje mestnega jedra - Glavni trg, je odprava elementov socialne, fizične in funkcionalne degradacije. Območje želijo narediti bolj privlačno za bivanje mlajših generacij in tako izboljšati starostno strukturo prebivalcev. V okviru projekta je predvidena funkcionalna prenova javnih površin z ureditvijo urbane opreme, površin za pešce, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa, dostavnih in interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti. Predvidena je tudi prenova gospodarske javne infrastrukture,« so med drugim zapisali v sporočilu za javnost v SVRK in nadaljevali: »Z izvedbo predvidenih investicijskih ukrepov se bo ustvaril kakovosten bivanjski prostor v mestnem jedru, ki bo obenem primeren in privlačen za hitrejši razvoj dejavnosti v centru mesta in izvedbo najrazličnejših vsebin, kar bo pozitivno vplivalo tudi na število obiskovalcev in turistov ter zmanjšanje števila praznih lokalov v centru mesta.«

M. M.