Poletno pravljično gibanje v knjižnici Trebnje

31.8.2018 | 14:10

V Knjižnici Pavla Golie Trebnje smo poletne aktivnosti obarvali športno.

Skupaj z zavodom Sportivita smo izvedli delavnice Pravljične joge in Gibanja s pravljicami. Projekt je finančno podprla Občina Trebnje v sklopu programa Leto zdravja, gibanja in športa. Prvotno smo načrtovali štiri delavnice, nato pa smo jih zaradi izjemnega zanimanja otrok in staršev izvedli sedem.

Pravljična joga je dogodek, ki otrokom omogoča doživljanje pravljic skozi gibanje in krepi gibalne sposobnosti ter medsebojno komunikacijo otrok. Gibanje s pravljicami pa predstavlja vodeno doživljanje pravljice preko gibalnih dejavnosti. Z vaditeljema Tanjo in Gašperjem smo barvali in risali, nato smo prebirali živalske zgodbe in skakali kot zajček, bili smo zviti kot lisica, lezli smo kot kače… Vsakokrat smo dobro razgibali svoje telo in možgančke, ter se pri tem zabavali ter spoznali nove prijatelje. Otroci so bili nad jogo navdušeni, zelo aktivni in motivirani. Pokazali so veliko mero gibalnih sposobnosti, zmožnost koncentracije, sodelovanja v skupini in navsezadnje tudi poguma.

Petra Podkrižnik,

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

