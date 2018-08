Padel s strehe

31.8.2018 | 19:05

V Boričevem v občini Novo mesto je ob 14. uri občan padel s strehe gospodarskega objekta in se ob tem težje poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

S helikopterjem v klinični center

Posadka s helikopterjem Slovenske vojske je ob 10.20 v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljala poškodovano osebo iz metliškega zdravstvenega doma v UKC Ljubljana.

