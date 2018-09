Mejni prehod Vinica z dodatnim čakalnim pasom

1.9.2018 | 09:30

Mejni prehod Vinica (Foto: M. B.-J., arhiv DL)

Vinica - Na slovenski strani mejnega prehoda Vinica so nedavno končali z gradnjo dodatnega čakalnega pasu, ki so jo začeli oktobra lani. Vsa opravljena dela so Direkcijo RS za infrastrukturo stala nekaj več kot pol milijona evrov, z izvedbo dodatnega čakalnega pasu pa so izpolnili infrastrukturne pogoje za varno izvajanje mejne kontrole po schengenskih pravilih, poroča STA.

Približno 200-metrski dodatni čakalni pas predstavlja pogoj za odpravo prepovedi prehoda tovornih vozil težjih od 7,5 tone po mostu preko Kolpe, ki pesti predvsem belokranjska podjetja. Z direkcije za infrastrukturo so za STA sporočili, da je odprava prepovedi prehoda tovornih vozil, katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 tone, v pristojnosti vlade, ki mora na predlog ministrstva za notranje zadeve spremeniti uredbo o določitvi mejnih prehodov.

Dodali so, da direkcija sicer načrtuje tudi prenovo omenjenega mosta in že izdeluje projektno dokumentacijo. Ker gre za most na mejnem območju pa morajo izdelano dokumentacijo pred izvedbo rekonstrukcije še revidirati in s Hrvaško skleniti meddržavni sporazum ter šele potem objaviti razpis za izvedbo. Začetka prenove sicer še ne morejo napovedati, projektirana nosilnost viniškega mosta pa bo 30 ton.

Sekretar ministrstva za notranje zadeve Andrej Špenga je novinarjem aprila lani napovedal, da bodo po zgraditvi dodatnega čakalnega pasu prehajanje meje na ozkem območju mejnega prehoda Vinica ob preostalem prometu dovolili le težjim tovornjakom v lasti lokalnega prebivalstva. Preostali tranzitni težji tovorni promet bodo prepovedali in preusmerili na druge belokranjske mejne prehode. Omejitev pri prehajanju viniškega mosta, ki naj bi zmogel nositi vsaj 30 ton, naj bi zvišali nad 7,5 tone, je še dejal.

Na črnomaljski občini, kjer se od leta 2008 prizadevajo za sprostitev težjega tovornega prometa preko mejnega prehoda Vinica s slovenske strani, so sicer za podporo pri ureditvi omenjenega vprašanja lani zbirali podpise belokranjskih podjetnikov. Te so kot dodatno utemeljitev svojim zahtevam priložili odgovoru na poziv, ki so ga pred tem, januarja lani, naslovili vladi. Omejitev sicer velja le za prečkanje s slovenske strani, medtem ko s hrvaške omejitve ni.

M. Ž., STA