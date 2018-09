Omogočili vstop reševalcem

1.9.2018 | 08:35

Včeraj ob 19.54 so v Stražnjem vrhu, občina Črnomelj, gasilci PGD Črnomelj omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj v stanovanjski objekt in pomagali pri prenosu starejše, onemogle osebe.

Ponoči bo motena oskrba z vodo

Komunala Novo mesto obvešča uporabnika pitne vode na območju levega brega Novega mesta, Šentpetra, Otočca, Lutrškega sela in Gorenje Kronovega v občini Novo mesto, da bo v noči iz 1.9.2018 na 2.9.2018, zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba s pitno vodo. V višje ležečih predelih pride lahko tudi do popolne prekinitve oskrbe. Dela se bodo izvajala od 22. do predvidoma 6. ure zjutraj.

V primeru slabega vremena, bodo dela odpadla.

M. L.-S.