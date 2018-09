Skupna molitev za naše stvarstvo - letos v znamenju vode

1.9.2018 | 10:15

Novo mesto - Danes Katoliška Cerkev obhaja 4. dan molitve za stvarstvo, ki ga je leta 2015 ob izidu okrožnice Hvaljen moj Gospod – Laudato si' napovedal papež Frančišek. Pobuda je hkrati povezana tudi z dnem skrbi za stvarstvo, ki ga že poldrugo desetletja obhajajo v Cerkvi v Italiji. V skupni prošnji in prizadevanju se združujejo tudi s pravoslavnimi kristjani in drugimi krščanskimi skupnostmi.

Voda naj bo dosegljiva vsem

Kot sporočajo s Škofije Novo mesto, je letošnja tematika dneva molitve in skrbi za stvarstvo voda, ki naj bo dosegljiva vsem ljudem. Čista in pitna voda namreč v svetovnem merilu že nekaj časa predstavlja eno ključnih in perečih vprašanj, saj zaloge vode v nekaterih predelih sveta drastično pojemajo, voda pa je nujno potrebna za človeško bivanje. Poleg tega se pojavlja velik problem onesnaženosti vodnih virov in morja, za katero pa smo odgovorni vsi prebivalci tega planeta, saj vodni ekosistemi pogosto presegajo meje posameznega kontinenta. Onesnaženje ozračja in njegovo segrevanje namreč vpliva na širjenje sušnih področij, taljenje ledenih gmot in dviganje morske gladine in vremenske pojave, ki se pogosto pojavijo na povsem drugem koncu sveta in največkrat neposredno prizadenejo že tako najbolj uboge prebivalce tega planeta.

Tako si nihče ne more zatiskati oči v lokalnem blagostanju, temveč moramo vsi skupaj sprejeti odgovornost za skupno skrb za naše stvarstvo, ki smo ga prejeli v dar od Boga. Papež Frančišek v okrožnici Hvaljen moj Gospod govori o ekološkem spreobrnjenju in o celostni ekologiji gospodarskih, družbenih, kulturnih, vsakdanjih, medgeneracijskih in duhovnih vprašanj.

Podpora čistilni akciji

Obenem v Cerkvi spominjajo, da bo 15. septembra potekala mednarodna čistilna akcija, ki jo organizira združenje Ekologi brez meja, z namenom ozaveščanja, da vsako naše dejanje šteje in da je potrebno iti korak naprej in ne le čistiti odpadke, temveč preprečiti, da bi ti sploh nastajali oz. nastajali v neobvladljivih količinah kakor doslej. V Katoliški Cerkvi organizatorje zato v polnosti podpiramo v duhu celostne skrbi za stvarstvo in priporočamo akcijo vsem vernikom in ljudem dobre volje.

