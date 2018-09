Župan sprejel odličnjake

1.9.2018 | 11:00

S sprejema odličnjakov (Foto: arhiv Občine Kočevje)

Kočevje - Župan občine Kočevje Vladimir Prebilič je tudi letos sprejel odlične učence vseh treh kočevskih osnovnih šol in Gimnazije in srednje šole Kočevje, na že tradicionalni sprejem pa je tudi letos povabil tudi odličnjake, ki so se šolali na šolah izven kočevske občine, imajo pa v občini Kočevje stalno bivališče.

V preteklem šolskem letu je osnovno šolo na vseh treh kočevskih osnovnih šolah – OŠ Ob Rinži, OŠ Zbora odposlancev in OŠ Stara Cerkev – z odličnim uspehom v vseh letih šolanja zaključilo skupno 21 učencev, srednjo šolo pa 13 dijakov.

Vsem odličnjakom je župan na sprejemu, ki ga je pripravil v četrtek v Turističnem kompleksu Jezero, predal priznanje v obliki »Županove petice« in jim zaželel veliko uspehov in volje, da na svoji poti uspešno sledijo svojim željam.

M. L.-S.