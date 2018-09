Dolgo pričakovana rekonstrukcija Roške ceste še letos

Roško cesto se bo začelo urejati pri Zdravstvenem domu Kočevje, ki ga sedaj tudi urejajo. (Foto: M. L.-S.)

Ko se bo urejalo Roško cesto, bo podjetje Melamin, ki je kupilo nekdanji obrat Ljubljanskih mlekarn ob Roški cesti, uredilo nov dostop do Melamina. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Med načrtovanimi investicijami na področju urejanja cestne infrastrukture v občini Kočevje je največja in za občane kočevske občine tudi najpomembnejša rekonstrukcija Roške ceste. Gre za pretežno državno investicijo, za katero v občini Kočevje upajo, da bodo lahko z deli pričeli še letos.

Roška cesta je že zelo dolgo v zelo slabem stanju, na njeno rekonstrukcijo pa najbolj težko čakajo vaščani Šalke vasi in Željen. S prenovo ceste bosta namreč vasi Šalka vas in Željne dobili tudi pločnik, ki ga sedaj še nimata in na katerega čakata že desetletja.

Investicija zajema ureditev Roške ceste od Zdravstvenega doma v Kočevju do konca naselja Željne v smeri proti Rogu. V sklopu investicije bo šlo večinoma za rekonstrukcijo cestnega telesa, bodo pa rekonstruirali tudi obstoječi pločnik od Kočevja do Šalke vasi, enostranski pločnik pa nato zgradili tudi skozi Šalko vas in vse naprej do konca Željen. Rekonstruirali bodo tudi meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo, na desni strani Roške ceste pa zgradili kolesarsko stezo, ki bo povezala Turistični kompleks Jezero s centrom mesta.

Ne bodo pa v okviru urejanja Roške ceste uredili tudi obstoječega križišča pri zdravstvenem domu, čeprav bi bil tudi ta potreben ureditve. Kot nam je povedal župan Občine Kočevje Vladimir Prebilič, se zato tudi za ureditev križišča že dogovarjajo s pristojnim ministrstvom in upajo, da bo tudi ta investicija že kmalu prišla na vrsto.

Celotna investicija je vredna 5 milijonov evrov, od katerih jih bo 80 odst. prispevala država, 20 odst. oz. milijon evrov pa občina Kočevje. Občina bo financirala izgradnjo pločnikov, ureditev meteorne kanalizacije in javne razsvetljave ter izgradnjo kolesarske poti.

Začetek urejanja Roške ceste pa pričakuje tudi podjetje Melamin. Kot nam je povedal direktor podjetja Srečko Štefanič, bo namreč Melamin, ki je že kupil stavbo in zemljišče nekdanjega obrata Ljubljanskih mlekarn v Kočevju, ko se bo urejalo Roško cesto, uredil tudi nov dostop do podjetja.

