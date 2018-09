Nemci za odtenek boljši

1.9.2018 | 12:00

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Košarkarji Krke so se sinoči v sklopu priprav na novo sezono v športni dvorani Leona Štuklja pomerili z nemškim prvoligaškim moštvom Mitteldeutscher, ki ga vodi hrvaški trener Aleksandar Šćepanović. Če prav na takih tekmah izid ni tako pomemben, povejmo, da so bili Nemci za odtenek boljši - Novomeščane so premagali s 87:85 (24:28, 41:46, 60:69).

Trener Simon Petrov je preizkusil vse zdrave člane moštva. Točke za Krko so dosegli: Cinac 17, Balažič 15, Lapornik 9, Marineli 9, Lalić 9, Škedelj 5, Stipaničev 4, Medved 2, Fifolt 1. Jutri se košarkarji Krke odpravljajo na priprave na Zlatibor v Srbijo.

I. V.

