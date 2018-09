Nagrada novo mesto Evi Markun

1.9.2018 | 13:05

Nominiranci: Blaž Kutin, zmagovalka Eva Markun, Ana Schnabl in Tom Podstenšek (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči se je na gradu Grm z razglasitvijo letošnje dobitnice nagrade novo mesto za najboljšo zbirko kratkih zgodb in koncertom skupine Katalena zaključil festival kratke zgodbe Novo mesto short. Nagrada novo mesto je tokrat pripadla Evi Markun za zbirko kratkih zgodb Menažerija.

Žirija nagrade novo mesto, ki so jo sestavljali Ana Geršak, predsednica, Matej Bogataj, Mojca Pišek, Žiga Rus in Vanesa Matajc, je svojo odločitev utemeljila: »Pripovedni svet avtorice je sestavljen iz kompleksnih odnosov med ljudmi in naravo, še posebej med ljudmi in živalmi, ti odnosi pa iz konkretnih situacij preraščajo v mnogoznačnost simbolov. Svet likov, ki naseljujejo različna prizorišča od Slovenije do Kambodže, je izdelan s pripovedno veščino in z izjemno pozornostjo do detajlov, pri čemer ima vsak drobec točno določeno vlogo in mesto v celoti, tudi kadar gre za na videz mimobežno opombo. Pomenljivo odprti zaključki zgodb v trenutku razrešitve oziroma zgostitve napetosti pogosto obstanejo v negotovosti. Dogajanja v zgodbah povezuje subtilna rdeča nit, ki se suče okrog odnosa med naravo in človekom, položaja žensk v sodobnih družbah ter neskladnosti posameznih perspektiv, ki ne pridejo do skupnega jezika. To v zbirko raznolikih zgodb vnaša tematsko konsistentnost. Z vsem tem Menažerija Eve Markun predstavlja vznemirljivo novo pisateljsko ime v slovenskem pripovedništvu.«

Nominiranci za nagrado novo mesto so bili letos poleg Eve Markun še Tom Podstenšek z zbirko Ribji krik (LUD Literatura), Ana Schnabl z zbirko Razvezani (Beletrina) in Blaž Kutin z zbirko Tempirana bomba (Cankarjeva založba).

I. V.

