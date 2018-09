Včeraj sta bili v Ribnici kar dve prireditvi

1.9.2018 | 15:20

Tudi na 14. Urbanovi noči se je zbralo lepo število obiskovalcev. (Foto: M. L.-S.)

Skupina Ljubavnici (Foto: M: L.-S.)

Ribnica - V okviru tradicionalnih Ribniških dnevov sta včeraj v Ribnici potekali kar dve prireditvi: najprej je že popoldan v organizaciji Športne zveze Ribnica in Občine Ribnica na stadionu v Obrni coni Ugar potekal 6. maraton športno-dobrodelnega projekta 42. maratonov v 42 dneh, katerega namen je zbiranje denarja za ustanovo Mali vitez ter spodbuditi čim več ljudi h gibanju in bolj zdravemu načinu življenja, nato pa v večernih urah še tradicionalna Urbanova noč.

Letošnja Urbanova noč je bila že štirinajsta in je tako kot zadnjih nekaj let tudi letos potekala pod šotorom na parkirišču ob Merharjevi ulici, kjer pa so pred zabavo za odrasle letos poskrbeli tudi za otroke. Od 18. do 20. ure je namreč potekala Otroška Urbanova noč s čarodejem, plesom in zabavo. Od 20. pa vse do 2. ure pa je potekala glasbena prireditev za odrasle, na kateri sta nastopili skupini: Nočna pravila iz Cerknice in Ljubavnici iz Zagreba.

M. L.-S.