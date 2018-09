Pestri petek na Črnfestu

1.9.2018 | 18:05

Koncert

Živa knjižnica

Črna kuhinja

Črnomelj - V okviru festivala dobre glasbe, hrane, gledališča, smeha in otroškega rajanja je včeraj, kot so sporočili organizatorji Črnfesta, na Petrovem trgu potekala Živa knjižnica, kjer so obiskovalci lahko izkusili posebno doživetje, ki temelji na metodi aktivnega dialoga in se preizkusili v soočenju z lastnimi predsodki ali stereotipi.

K pestremu petku pa so prispevali še dogodki: v Kampu Podzemelj so se športni navdušenci preizkusili v zorbingu, zvečer je na Kozolcu nad Piccolom potekala prava kulinarična pojedina Dobrote iz Črne kuhinje, kasneje pa je v Grajskem atriju zazvenela še glasba skupin Darla Smoking in Luto. Črnfest bodo sklenili danes z zaključnim koncertom, ki se bo pričel ob 22. uri, potekal pa bo v Grajskem atriju. Nastopili bodo: Nipke&Trkaj ter kamniški trio Matter.

