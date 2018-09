Zaletela se je v odbojno ograjo

1.9.2018 | 18:35

Ilustrativna slika (Foto: M.L.-S.)

Danes ob 9.09 se je na avtocestnem odseku Dobruška vas—Kronovo v občini Šmarješke Toplice voznica z osebnim vozilom zaletela v odbojno ograjo in obstala na voznem pasu. Voznica se je v nesreči poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli na kraju ter odpeljali v SB Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine in odstranili vozilo z voznega pasu. Delavci DARS so postavil ustrezno prometno signalizacijo.

Odstranili sršenje gnezdo

Ob 10.35 so na Orešjem, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezno iz ostrešja stanovanjske hiše.

Obstal na strehi, a poškodovanih ni bilo



Ob 14.09 se je na avtocestnem odseku Novo mesto zahod—Mirna Peč v občini Mirna Peč osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo in obstalo na strehi. Gasilci GRC Novo mesto so vozilo postavili na kolesa in odklopili akumulator. Delavci DARS so postavil ustrezno prometno signalizacijo. V nesreči se ni nihče oškodoval.

Zagorel sušilnik za perilo

Ob 15.11 je v stanovanjski hiši v Ulici Danila Bučarja v Črnomlju gorel sušilnik za perilo. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar, ki je zajel tudi pomivalni stroj in ožgal stene ter strop v prostoru ter prezračili prostore. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so eno osebo, ki se je nadihala dima, oskrbeli na kraju in v Zdravstvenem domu Črnomelj.

M. L.-S.