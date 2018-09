Jutri bo Ribnica spet v znamenju suhe robe in lončarstva

1.9.2018 | 19:25

Z lanskoletnega sejma (Foto: M. L.-S.)

Ribnica - Središče dežele suhe robe bo jutri ponovno v znamenju suhe robe in lončarstva. Tako kot že več kot štiri desetletja bo namreč na jutrišnjo prvo nedeljo v septembru v Ribnici spet potekal tradicionalni Ribniški semenj, letos že 43. zapored.

Sejem so bo pričel ob 9.15 s sprevodom po glavni ulici, uradno pa ga bodo odprli ob 10. uri. Zbrane bo ob tej priložnosti poleg predsednika Turističnega društva Ribnica Jožeta Zakrajška in župana Občine Ribnica Jožeta Levstka nagovoril predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja.

Ob 11. uri se bodo na odru za obzidjem ribniškega gradu začele 9. Suhorobarske igre, ob 14. uri se bodo v gradu predstavile ribniške mažorete, ob 16. uri pa se bo začel osrednji popoldanski koncert skupine Kingston.

V okviru sejma bo na dvorišču pri Rokodelskem centru Ribnica ves dan potekal 19. Rokodelski festival, ki ga organizira Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica. Letos se bo na njem predstavilo okoli 60 rokodelcev iz vse Slovenije. Od 9. do 19. ure bo na dvorišču Rokodelskega centra potekala tudi predstavitev Rokodelskih centrov iz Slovenije, ki so združeni v Konzorcij Rokodelskih centrov, predstavili pa se bosta tudi ribniška pletarska in lončarska šola.

Že ob 10. uri se bo možno prijaviti za igro Lov za zakladom, ki jo organizira Rokodelski center Ribnica in bo trajala do 13. ure. Sicer pa bo sejem, ki bo kot običajno na glavni ribniški ulici obiskovalcem nudil suhorobarske in lončarske izdelke, na številnih stojnicah na ostalih ulicah pa najrazličnejše drugo blago, spremljala tudi cela vrsta drugih prireditev in dogodkov, ki jih organizirajo različna ribniška društva. Možen bo tudi ogled več razstav, obiskovalcem pa bosta na voljo tudi pestra ponudba različnih jedi.

M. L.-S.