Na AC obstal prevrnjen na streho

2.9.2018 | 08:30

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči okoli 18.30 je na višnjegorskem klancu dolenjske avtoceste pred priključkom Višnja Gora voznik izgubil nadzor nad vozilom in prevrnjen na streho obstal na vozišču.

Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana pri oskrbi poškodovane osebe, so jo odpeljali v UKC Ljubljana. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti in delavci DARS-a, poročajo dežurni na 112.

Nadaljevanje večera in noč sta minila bolj mirno, saj o izrednih dogodkih ne poročajo.

Danes ob 8. uri so sicer gasilci izvedli gasilsko vajo na Debencu, zato so sprožili sirene sistema javnega alarmiranja v krajih Mirna, Ševnica in Selo pri Mirni.

M. M.