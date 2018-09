Bo Glavni trg res tako siv?

2.9.2018 | 09:10

Bo izvajalec zagotovil ustrezne sadilne jame za osem novih dreves? Zdajšnje so videti premajhne in skoraj povsem zabetonirane. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Ena gospa je pred časom povzela misli veliko meščanov, ki so ob pogledu na tlakovanje Glavni trg preimenovali v sivega. A na trg se vračajo tudi drevesa, ki so jih v spodnjem delu pred prenovo požagali, čeprav nekatere skrbi izvedba, češ da so predvidene luknje za novo zasaditev odločno premajhne. Po prenovi bo, predvidoma še v prihodnjem letu, v spremenjeni podobi tudi Kandijski most.

Največje gradbišče v mestu mimoidoči tudi najbolj nadzorujejo. Občina vztraja pri obljubi, da bo prva faza prenove, ki zajema območje od Kandijskega mostu, Pugljevo ulico in Glavni trg do Foto Asje na Rozmanovi, končana do sredine novembra. Križišče, ki naj bi ga po prvotnem scenariju odprli že konec julija, bodo odprli skupaj s spodnjim delom trga že v kratkem. »Trenutno se res trudimo, da bi do konca počitnic, torej do septembra, za pešce povsem odprli spodnji del trga, to je do Jenkove oz. Muzejske ulice, in predvsem, da bi do takrat usposobili križišče pri Čajarni, uredili iztek Sokolske ulice na Glavni trg ter vzpostavili prometno povezavo na Kandijski most. Če bo vreme primerno in ne bo še kakšnih presenečenj, ki smo jim pri tej gradnji priča že od samega začetka, bi nam moralo uspeti,« je za Dolenjski list pojasnil predsednik občinskega urbanističnega sveta Tomaž Slak.

Ko so pred prenovo požagali drevesa v spodnjem delu trga, je bil del javnosti zgrožen, češ da so uničili podobo trga ter da mestno jedro potrebuje zelenje in senco. Glede nove zasaditve Slak našteje: »Na mestu odstranjenih dreves v spodnjem delu trga bomo zasadili sedem novih manjših dreves vrste kroglasti javor. Ob stavbi nekdanjega Müllerja bo zasajeno eno večje drevo (stebrasti hrast). Štirje koprivovci (po dva na vsaki strani rotovža) za zdaj ostajajo. Ko bodo ti dotrajali, bomo zasadili šest novih stebrastih hrastov v simetrični formi – po tri na vsaki strani rotovža. Ta nova drevesa bodo postavljena nekoliko bližje fasadam. Ostajajo pa seveda tudi tri drevesa pri vodnjaku (dva koprivovca in en javor) ter veliki javor pri lokalu Pod arkadami.« Po njegovih besedah je dovolj prostora za novo zasaditev tudi pred Hišo kulinarike, s čimer so se strinjali tudi projektanti, a je bil glavni konservator Tomaž Golob z argumenti historično dokazljivega dreves izpraznjenega Glavnega trga proti.

V novem tlaku so luknje za načrtovano zasaditev že vidne, a so videti precej majhne, po mnenju nekaterih »primerne kvečjemu za oleander«. Po naših podatkih je projektante na to opozoril tudi Mitja Simič iz novomeške enote zavoda za varstvo kulturne dediščine, v iskanje rešitve pa naj bi se vključil tudi županov pooblaščenec za mestno drevje Peter Železnik. »Nadzor, skrbni meščani in stroka so pri izvedbi del opazili problem sadilnih jam,« priznava Slak in nadaljuje, da »projekt seveda povsem korektno predvideva velikost in izvedbo sadilnih jam. Pri izvedbi na terenu pa pogoji niso tako idealni kot na papirju, zato so nekatere sadilne jame zaradi kraške sestave tal in zapletene podzemne infrastrukture v območju dreves izpadle preplitve ali težje izvedljive v ustrezni kakovosti. Izvajalca smo opozorili, da naj se posebej potrudi, da bodo rastiščni pogoji za drevesa ustrezni; projektant je še enkrat preveril pravilnost rešitev v projektu, angažirali pa smo tudi županovega pooblaščenca za mestno drevje; ta si je zadeve ogledal na terenu in podal ustrezne usmeritve. Potrudili se bomo, da bo zasaditev izvedena s posebno skrbjo in kakovostno.«

Kot omenjeno, so razmere na gradbišču po besedah projektantov in izvajalcev nepredvidljive, vsekakor pa je novost tudi načrtovana prenova Kandijskega mostu. Po Slakovih besedah bodo z mostu umaknili pločnike, »s čimer pridobimo širino in most postane podaljšek Glavnega trga«. Po končani prenovi bo, kot smo poročali, motorni promet speljan mimo tržnice in Hiše kulinarike na Glavni trg ter desno navzdol po trgu in mostu, celotna površina pa bo namenjena pešcem in kolesarjem ter vozilom.

Članek je bil objavljen v 34. številki Dolenjskega lista z dne, 23. avgust 2018.

Mirjana Martinović