Razveljavili zadetek Krčanov

2.9.2018 | 10:10

Foto: Drago Wernig/Ekipa

Kidričevo - Nogometaši Aluminija so na tekmi 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije premagali Krško z 1:0 (1:0) in so na petkovi tekmi vknjižili četrto zmago, s katero so se vsaj začasno zavihteli na drugo mesto prvenstvene lestvice. Izbranci Oliverja Bogatinova ostajajo najlepše presenečenje dosedanjega dela državnega prvenstva, nove tri točke pa jim je prinesel Erik Gliha z golom v 17. minuti. Krčani, ki so izgubili drugič v tej sezoni in so na sedmem mestu, so sicer dosegli izenačujoč zadetek, ki pa so ga sodniki zaradi prepovedanega položaja razveljavili.

Ob koncu prvega polčasa so imeli več strelov gosti, a so po 45 minutah igre zaostajali. Aluminij je povedel v 17. minuti, ko je Erik Gliha z leve strani podal v kazenski prostor proti Roku Kidriču, krška obramba je bila premalo zbrana. Tomaž Zakrajšek se je ob poskusu izbijanja dotaknil žoge, ta se je odbila od tal in končala za hrbtom Marka Zalokarja.

V 24. minuti so Krčani zapravili do takrat najlepšo priložnost. Streljal je Marco Da Silve, njegov poskus je s kar nekaj težavami ustavil Luka Janžekovič. Štiri minute kasneje je z roba kazenskega prostora poskusil Anton Rogina in meril čez prečko.

Gosti so v zadnjih desetih minutah dvakrat nevarno zapretili, prvič preko Nenada Srečkovića, drugič preko Milana Ristovskega, obakrat je bil na mestu Janžekovič.

Uvod drugega polčasa je bilo bolj umirjen, prvo priložnost so si v 57. minuti priigrali gosti preko Da Silve. V 63. minuti je nevarno streljal Srečković, Janžekovič je z nekaj težavami odbil.

V 71. minuti so Krčani spravili žogo v gol Aluminija, ki je bil v teh trenutkih nevarnejši tekmec. Gol je dosegel Srečković, toda veselje gostov je bil kratko, saj so sodniki gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja.

Šest minut kasneje je z dobrih 30 metrov poskusil Da Silva, Janžekovič je bil na mestu. Preostanek drugega polčasa je bil v domeni Krškega, ki je vse stavil v napad, a so bili Posavci v zaključkih premalo zbrani.

Aluminij bo v osmem krogu igral doma proti Gorici, Krško bo gostil Maribor. Obe tekmi bosta 15. septembra.

Aluminij - Krško 1:0 (1:0)

* Športni park, sodniki: Žganec, Pospeh (oba Ljubljana) in Perger (Limbuš).

* Strelec: 1:0 Gliha (17.).

* Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Grgič, Kontek, Gliha (od 75. Krajnc), Petrovič, Vrbanec, Tahiraj (od 90. Martinovič), Horvat, Rogina, Kidrič (od 73. Trdina).

* Krško: Zalokar, Kulints, Brekalo, Ejup, Štefulj, Zakrajšek (od 46. Ogrinec), Sokler (od 79. Mandič), Volarič, Da Silva, Srečković, Ristovski (od 64. Vekič).

* Rumen karton: Štefulj.

* Rdeč karton: /.

Izidi 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

- petek, 31. avgust:

Aluminij - Krško 1:0 (1:0)

Celje - Domžale 0:0

- nedelja, 2. september:

16.00 Triglav - Maribor

18.05 Gorica - Mura

20.15 Olimpija - Rudar Velenje

Lestvica:

1. Maribor 6 4 2 0 19:3 14

2. Aluminij 7 4 0 3 14:13 12

3. Gorica 6 3 2 1 8:8 11

4. Domžale 7 3 1 3 10:10 10

5. Mura 6 2 2 2 11:8 8

6. Olimpija 6 2 2 2 8:8 8

7. Krško 7 1 4 2 4:6 7

8. Triglav 6 1 3 2 7:11 6

9. Celje 7 0 5 2 8:11 5

10. Rudar 6 1 1 4 5:16 4

STA, M. M.