Revozovci jutri s polno proizvodnjo v treh izmenah

2.9.2018 | 11:30

Delavci bodo jutri rokave zavihali po štiritedenskem kolektivnem dopustu. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Polna proizvodnja z vsemi tremi izmenami bo v Revozu stekla jutri, med dopustom so tovarno med drugim pripravljali za proizvodnjo novega vozila. V posameznih delih novomeške avtomobilske tovarne so sicer že v petek začeli postopen vnovični zagon proizvodnje za zagotovitev zapolnitve proizvodnih linij po poletnem štiritedenskem kolektivnem dopustu.

V Revozu so za STA pojasnili, da so med kolektivnim dopustom v tovarni "opravljali obsežna naložbena dela za projekt proizvodnje novega vozila in predvidena vzdrževalna dela". Glede priprav za projekt proizvodnje novega vozila so navedli, da je "nova naložba v teku, žal pa o njej zaradi zaupnosti tovrstnih projektov" ne morejo več povedati.

Na vprašanje, ali gre morda za proizvodnjo pete generacije clia, o kateri so pisali nekateri mediji, in kaj bi to pomenilo za Revoz, so še odgovorili, "da gre za neuradno informacijo, ki so jo objavili nekateri mediji in je skupina Renault ni potrdila, zato je v Revozu ne moremo komentirati".

Revozu se naj bi sicer obetala dodatna proizvodnja Renaultovega clia. Francoski avtomobilski velikan naj bi namreč v okviru investicijskega zagona za krepitev na področju električne mobilnosti podvojil proizvodnjo modela Zoe v svoji največji francoski tovarni v Flinsu, Revoz in tovarna v turški Bursi pa naj bi zato prevzela izdelavo cliov.

Spletni portal Automotive News Europe je še zapisal, da se Revozu tako obeta dodatna okrepitev proizvodnje, v začetku prihodnjega leta pa naj bi v Novem mestu začeli izdelovati povsem nov model clia.

Novi clio naj bi bil za Slovenijo še pomembnejši kot prejšnji modeli, saj ga naj bi Revoz tokrat prvič izdeloval že od začetka in ne bo pomožna tovarna, namenjena zagotavljanju dodatnih zmogljivosti, ko Flins ali Bursa ne bi zmogla pokriti vseh naročil.

Revoz, ki sicer zaposluje nekaj manj kot 3400 ljudi in je maja obeležil izdelavo štirimilijontega Renaultovega vozila, je lani vnovič postal največji slovenski izvoznik. Z 1,6 milijarde evrov prihodka se je uvrstil na tretje mesto v državi. Velja za eno najbolj učinkovitih Renaultovih tovarn.

Predsednik uprave in direktor tovarne Revoz Kaan Ozkan, ki maja zaradi zaupnosti novih naložb in projektov ni želel pojasniti, je za letos napovedal izdelavo 210.000 vozil.

To pomeni višek Revozove zdajšnje zmogljivosti in približevanje rekordu iz leta 2009, ko so v tej novomeški tovarni izdelali 212.000 vozil, je ocenil in triizmensko proizvodnjo v Revozu napovedal za še vsaj dve leti.

M. M.