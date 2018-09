Kandijski most v torek zaprt tudi za pešce

2.9.2018 | 15:30

V torek predvidoma do 15. ure bo Kandijski most zaprt tudi za pešce in kolesarje.

Novo mesto - Kot smo poročali, so na MO Novo mesto načrtovali, da bodo spodnji del Glavnega trga skupaj s prenovljenim križiščem pri Kandijskem mostu ter Pugljevi in Sokolski ulici odprli že poleti ali kvečjemu do začetka novega šolskega leta. Kmalu naj bi prenovo križišča, zaradi katere vse poletje iz mesta ni mogoč niti izvoz z motornimi vozili, vendarle zaključili.

»Dela se bodo v torek, 4. septembra, nadaljevala z asfaltiranjem navezave na Kandijski most,« so sporočili z občine in opozorili: »Zaradi del bo po jutranji prometni konici Kandijski most zaprt za ves promet, tudi pešce in kolesarje. Za lažji dostop v mestno jedro bodo na Mestni občini Novo mesto organizirali avtomobilski prevoz iz Kandije na Glavni trg. Popolna zapora bo predvidoma trajala do 15. ure.«

Drugi šolski dan se tako obeta še več gneče na novomeških cestah.

Tekst in foto: M. M.