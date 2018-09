Pohod prijateljstva za Gašperja iz Prekmurja na Dolenjsko

Ekipa Prekmurcev na startu

Šmarješke Toplice - Kot že nekaj let so tudi letos pobrateni občini Šmarješke Toplice in Cankova ter po novem še Športno društvo Genau organizirali t.i. Pot prijateljstva med obema občinama - enkrat se pohodniki odpravijo iz Prekmurja na Dolenjsko, drugič obratno.

Prihod in sprejem včeraj v Šmarjeti. Na levi Bernardka Krnc in Drago Vogrinčič.

Udeležba je bila na letošnjem, že petnajstem pohodu, malce slabša, a namen je dosežen. V sredo se je skupina petih pohodnikov odpravila iz Cankove na 174 kilometrov dolgo pot ter včeraj popoldne prispela v Šmarješke Toplice. Prednjačili so Prekmurci, saj so se vsi štirje udeleženci: Ludvik Baver, Alojz Par, Renato in Valentin Trajbar ter Lovrencij Herzog - slednji je predstavljal spremstvo z avtomobilom - na pot podali že petič zapored. Prvi dan se je pohodnikom pridružil Ivan Petančič in zadnji dan, od Bučke do Šmarjeških Toplic, Jelka Petrovič, oba iz šmarješke občine. Seveda so s sabo nosili obe občinski zastavi.

Ludvik Baver (na levi)

Kot je povedal Ludvik Baver, ima tudi letošnja pot prijateljstva dobrodelno noto - s podvigom so na pomoč priskočili mlademu Gašperju iz Skakovcev pri Cankovi, da mu pomagajo pri šolanju, saj sta njegova starša brezposelna in mu šolanje ne moreta omogočiti. Gašper bi rad postal avtomehanik. Prošnje so poslali na vseh 18 občin, ki so jih prehodili na pohodu, ter še številnim podjetnikom v šmarješki in cankovski občini. Odziv je kar dober, akcija pa še traja in je za Gašperja še mogoče prispevati. »Pomemben je vsak evro,« pravi Ludvik.

Brez žuljev ni šlo

Čestitka županje Jelki Petrovič

Včeraj popoldne je pohodnike, ki so odkrito povedali, da je bila pot zahtevna in so dobili tudi žulje, a so z vztrajnostjo in trmo zmogli, na gasilski prireditvi slovesno sprejela šmarješka županja Bernardka Krnc. Čestitala jim je za podvig in obljubila, da se jim drugo leto pridruži. Manjkal ni niti župan Občine Cankova Drago Vogrinčič, vesel sodelovanja s šmarješko občino.

