Nesreča pri Mrtvicah

2.9.2018 | 18:35

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Na avtocestnem odseku Drnovo – Čatež se je pri Mrtvicah ob 16.50 zgodila prometna nesreča. Voznik osebnega vozila je zapeljal v odbojno ograjo in se prevrnil na streho. Gasilci PGE Krško so odklopili akumulator na vozilu, reševalci NMP Krško pa so dve poškodovani osebi prepeljali v brežiško bolnišnico.

Dopoldne, nekaj pred 11. uro, so na Gubčevi cesti v Trebnjem v prisotnosti policistov gasilci PGD Trebnje s tehničnim posegom odprli vrata in omogočili vstop v stanovanje do onemogle osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so onemoglo osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

O ostalih izrednih dogodkih brežiški in novomeški ReCO ne poročata.

M. M.