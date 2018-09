Gorele smeti na hodniku; oživljanje neuspešno

3.9.2018 | 07:00

Sinoči ob 20.02 uri so na Podgorski ulici v Kočevju v večstanovanjskem objektu gorele smeti na hodniku. Še pred prihodom gasilcev PGD Kočevje na kraj so stanovalci požar omejili. Gasilci so požar dokončno pogasili, iznesli izgorjene smeti ter pregledali objekt.

Ob 19.33 so v naselju Zazid, občina Velike Lašče, gasilci PGD Velike Lašče še pred prihodom reševalcev NMP Ljubljana z defibrilatorjem oživljali osebo. Oživljanje je bilo neuspešno.

Zgodaj davi ob 4.26 uri se je na relaciji Zgornja Pohanca-Pečice, občina Brežice, čez cesto podrlo drevo. Oviro, ki je onemogočala promet, je odstranil dežurni delavec pri podjetju Kop Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Štrit Brezje, Štrit Dule, Štrit, Jerman vrh, Zaboršt, Zaboršt-Stara Bučka, Bučka, Močvirje, Dolenje Radulje in Gorenje Radulje med 8.00 in 12.00 uro.

M. K.