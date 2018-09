Konje občuduje vse več ljudi

3.9.2018 | 10:00

Na Blatniku je bil pravi konjski praznik.

Blatnik pri Semiču - Konjerejsko društvo Semič je včeraj pripravilo na Blatniku pri Semiču 17. belokranjsko razstavo konj, na kateri so praznovali tudi 20. obletnico društva, ki šteje okrog 80 članov. Čeprav jutro ni obetalo lepega vremena, je prišlo na Blatnik veliko ljudi. Predsednik Stane Verdnik je dejal, da jih je bilo dvakrat več kot lani, zato je razumljivo, da so bili tudi organizatorji zadovoljni.

Potem ko so se predstavili vsi konjeniki in vprege – na razstavi je sodelovalo 15 vpreg in 26 konjenikov – so se pomerili še v igrah. V snemanju belokranjskega venčka je bil najboljši Jure Skube iz Društva prijateljev konj Višnja Gora, sledila pa sta mu Dražen Hudorovac iz Bele krajine in Nastja Gorše iz Konjerejskega društva treh dolin Mirna Peč.

Obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi furmanske spretnosti. Najbolj spreten je bil Peter Glavan iz Konjerejskega društva Semič in Konjerejskega društva Suha krajina. Drugi je bil Jože Vidmar iz Konjeniškega društva Gombišče, tretji pa Jan Gregorič iz Konjerejskega društva Semič.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

