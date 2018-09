V žužemberški cerkvi odmevala sakralna glasba

Del zbora Slovenske filharmonije, ki je včeraj pripravil edinstveni koncert sakralne glasbe v žužemberški cerkvi.

Dirigent zbora Gregor Klančič

Žužemberška cerkev je bila skorajda polna do zadnjega kotička.

Žužemberk - V žužemberški cerkvi sv. Mohorja in Fortunata je včeraj nastopil zbor Slovenske filharmonije, ki je pod taktirko dirigenta Gregorja Klančiča pripravil edinstven koncert sakralne glasbe.

»Odzvali smo se povabilu, ki smo ga dobili. Kot se za objekt, v katerem bomo nastopili, spodobi, bo program sakralna glasba. Za ta koncert smo za prvi del izbrali mašo nemškega skladatelja, v drugem delu pa bomo zapeli dela slovenskih skladateljev,« je pred začetkom koncerta dejal Klančič.

Po njegovih besedah je koncert v cerkvi vedno nekaj posebnega. »Akustičnost cerkvenega prostora je sploh nekaj takšnega, kar si pevci želijo. Nastopati na odprtem prostoru je veliko bolj stresno zanje. Tukaj je prostor, ki pripomore in da še nekaj poleg ter lepo oblikuje zvok.«

Koncert so, kot že rečeno, začeli z mašo nemškega romantičnega skladatelja Josefa Gabriela Rheinbergerja, ki je pisal vokalno glasbo sakralnega značaja, kantante, opere, simfonije in komorno glasbo, največji del njegovega opusa pa predstavlja glasba za orgle. Preostanek koncerta pa je bil posvečen delom slovenskih skladateljev, od renesanse prek romantike do današnjih dni. Zapeli so dela Jacobusa Handla Gallusa, Antona Foersterja, Damijana Močnika, Uroša Kreka, Ambroža Čopija in Andreja Makorja.

Zbor Slovenske filharmonije kot edini poklicni koncertni zbor pri nas se na tak način želi približati ljudem, ki niso iz Ljubljane, pravi Klančič in dodaja, da je sinočnji koncert hkrati tudi povabilo vsem, ki jih takšna glasba zanima, da se odzovejo in pridejo na kakšen koncert v Ljubljano. »Poleg sakralne glasbe pojemo tudi ostale žanre. Od klasične zborovske literature, posvetne glasbe, do priredb ljudskih pesmi. Odprti smo za vse žanre,« pove Klančič.

Po kolektivnem dopustu je bil koncert v Žužemberku zanje nekakšen začetek sezone. »Naslednji koncerti bodo veliko bolj resni. Med drugim bomo na enem od njih obeležili 100-letnico konca prve svetovne vojne,« je povedal dirigent zbora Slovenske filharmonije.

Besedilo in fotografije: R. N.

