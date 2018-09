Veselje ob novem gasilskem avtu

3.9.2018 | 09:05

Nova pridobitev za PGD Šmarjeta.

Šmarjeta - Z gasilsko parado, v kateri so sodelovali tudi gasilci iz sosednjih občin Škocjan in Šentjernej, so šmarješki gasilci konec tedna proslavili prevzem novega gasilskega vozila s cisterno GVC - 24/50, ki so si ga že dolgo želeli in tudi potrebovali. Avto je blagoslovil domači župnik g. Andrej Golčnik.

Milan Pajk

Predsednik PGD Šmarjeta Milan Pajk, ki se je v nagovoru sprehodil po zgodovini leta 1921 ustanovljenega društva in navedel glavne pridobitve in prizadevanja, je poudaril, da je novo gasilsko Rosenbauerjevo vozilo velika pridobitev za občino, saj zagotavlja večjo varnost občanov. Odzivnost gasilcev bo boljša, možnosti za pomoč večje.

»Prejšnje vozilo je zastarelo glede na tehnologijo, veliko je bilo tudi v okvari. Ljudje od nas pričakujejo, da ko nas rabijo, pridemo in staro vozilo tega ni več zagotavljalo,« pove Pajk.

Avtocisterna ima pogon na vsa štiri kolesa, v vozilu je 5000 litrov vode, 200 litrov penilnega sredstva, ki ga lahko uporabljajo tudi na požarih nevarnih snovi in prevoznih sredstvi. V društvu, ki po tipizaciji sodi v 2. kategorijo, so namreč vključeni v pomoč na delu avtoceste Kronovo - Novo mesto in Kronovo - Dobruška vas. Nov avto vsebuje tudi najnovejšo črpalko in vso pripadajočo opremo (LED razsvetljavo, električni agregat itd.).

Pomoč občine, občanov, podjetnikov

Gasilska parada s poveljnikom Tonetom Bobičem

Nakup je bil seveda za šmarješke gasilce velik zalogaj, zato so hvaležni za pomoč Občine Šmarješke Toplice. Naložba je v celoti stala 250 tisoč evrov - 200 tisočakov vozilo z nadgradnjo in 50 tisočakov oprema, ki je nekaj še manjka. Občina bo v treh letih - lani, letos in prihodnje leto - prispevala 150 tisoč evrov, ostalo morajo zagotoviti sami. Nekaj so gasilci sami privarčevali, a s prošnjo po pomoči so se morali znova podati tudi med občane in podjetnike, ki jih niso pustili na cedilu. Pri tem sta se izkazala zlasti člana Tone Bobič, poveljnik društva, in David Lužar.

Županja Bernardka Krnc, Andrej Grgovič in Milan Pajk

»Zahvaljujemo se vsem za prispevke, brez tega denarja nam ne bi uspelo,« je dejal predsednik društva in izpostavil zlasti šmarješko občino ter podjetji Plastoform iz Šmarjete in Krko d.d., za dobro sodelovanje pa se je zahvalil tudi podjetju Reosenbauer. Na prireditvi, ki jo je prijetno povezovala Barbara Pirh, so vsem zaslužnim podelili zahvale.

K slovesnosti je prispevala tudi Godba na pihala Šmarješke Toplice (na sliki) ter nastopi nekaj mladih glasbenikov.

Da je novo gasilsko vozilo velik dan za Šmarjeto, je v nagovoru poudarila tudi županja Bernardka Krnc. »Upam, da boste nov avto čim manjkrat uporabljali za požare in bolj za izobraževanja, prevoz vode ipd,« je dejala. Čestitki sta se pridružila tudi poveljnik Gasilske zveze Novo mesto Andrej Grgovič ter župan pobratene občine Cankova Drago Vogrinčič.

PGD Šmarjeta šteje okrog 257 članov. Ponosni so, da je kar okrog 70 do 8o članov mladine od 7 do 16 let, kar pomeni, da za prihodnost društva ni bojazni. Seveda je njihova prva skrb izobraževanje, radi in uspešno pa se udeležujejo tudi gasilskih tekmovanj.

Besedilo in foto: L. Markelj

