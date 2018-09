Na Reki Novomeščani le za domačini

3.9.2018 | 12:30

Košarkarice so osvojile prvo mesto. (Foto: N. Š.)

Novo mesto - Včeraj so se na Reki končale šestnajste igre prijateljstva, na katerih tradicionalno nastopajo tudi mladi športniki iz Novega mesta, ki so tokrat v skupnem vrstnem redu osvojili drugo mesto za domačini, ekipo Primorsko-goranske županije. Tretje mesto so osvojili športniki Unsko-sanskega kantona iz Bosne in Hercegovine, četrto pa Tržačani oziroma ekipa Furlanije - Julijske krajine.

V šestih športih se je na Reki pomerilo kar štiristo mladih športnikov, Novomeščani pa so bili najbolj uspešni v košarki med dekleti in v odbojki med fanti, kjer so osvojili prvo mesto. Odbojkarice ženskega odbojkarskega kluba Novo mesto, šahisti in šahistke šahovskega društva Krka, združena namiznoteniška ekipa Krke in športnega društva SU Novo mesto, košarkarji Krke ter rokometaši in rokometašice Krke so tekmovanje končali na drugem mestu, nogometaši Krke pa so bili tretji. Naslednje igre bodo prihodnje leto v Bihaću in Cazinu.

I. V.

