FOTO: 43. Ribniški semenj

3.9.2018 | 13:30

Razstava gob je bila letos še posebno bogata.

Utrip s sejma

Letos so potekale tudi že 9. Suhorobarske igre.

Ribnica - Vremenska napoved včerajšnjemu sejmu suhe robe in lončarstva v Ribnici ni bila naklonjena. Po ocenah mnogih rednih obiskovalcev sejma je bil to razlog, da se na glavni ribniški ulici ni trlo ponudnikov suhe robe in lončarskih izdelkov, kot bi se jih, če bi bila vremenska napoved bolj ugodna. Napovedan dež pa je bil verjetno tudi razlog, da dopoldan obiskovalcev ni bilo toliko, kot jih je Ribniški semenj sicer vajen. To pa se je spremenilo že zgodaj popoldan, ko je nad Ribnico za nekaj časa celo posijalo sonce. Ribniške ulice so namreč tedaj preplavili številni obiskovalci.

Letošnji 43. Ribniški semenj se je sicer začel tako kot običajno s sprevodom po glavni ulici, ki mu je sledila otvoritev sejma s pozdravnimi nagovori udeležencev in obiskovalcev. Osrednji program na sejmu so tudi letos predstavljale Suhorobarske igre. Na letošnjih že devetih igrah, ki jih je organiziral glavni organizator sejma, Turistično društvo Ribnica, so sodelovale 4 ekipe. V seštevku točk štirih zabavnih iger se je najbolje odrezala ekipa ribniške vokalne skupine Anamanka, sledile pa so ekipe Folklorne skupine Grmada, Fortisimo in Pihalne godbe.

V okviru sejma je potekal tudi že 19. Rokodelski festival, ki ga že tradicionalno organizira Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica. Rokodelcev iz različnih krajev Slovenije so se predstavljali na stojnicah na dvorišču Rokodelskega centra Ribnica, kjer v organizaciji Rokodelskega centra Ribnica potekala tudi predstavitev Rokodelske centre iz Slovenije, ki so združeni v Konzorcij Rokodelskih centrov, in posameznih rokodelcev. Pri Rokodelskem centru je bila sicer tudi začetna in končna točka igre Lov za zakladom, v okviru katere so lahko obiskovalci odkrivali skrite kotičke Ribnice in središče dežele suhe robe doživeli na poučen in zabaven način.

Sejem je spremljala tudi cela vrsta drugih prireditev in dogodkov, ki so jih organizirala različna ribniška društva, kot sta bila denimo že tradicionalno plezanje na zvonik ribniške cerkve in zabavno animacijski program za mlajše, možen pa je bil tudi ogled več razstav, med katerimi je letos, po oceni številnih obiskovalcev, še posebno izstopala gobarska razstava. Gobarsko društvo Ribnica je namreč letos ob pomoči številnih drugih slovenskih gobarskih društev predstavilo okoli 300 vrst gob, med njima pa kar okoli 130 vrst lesnih gob, kar je bilo največ do sedaj.

Besedilo in fotografije: M. Leskovšek-Svete

