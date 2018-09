V vodi bakterije fekalnega izvora, potrebno prekuhavanje

Primštal, Šentjanž - Komunala Sevnica vse uporabnike pitne vode na vodovodu Primštal - Šentjanž obvešča, da je voda iz vodovoda na osnovi vzorčenja, ki so ga opravili 29. avgusta, neprimerna za pitje. V vodi so namreč prisotne bakterije fekalnega izvora, zato je potrebno vodo pred uporabo prekuhavati.

»V prilogi so navodila o prekuhavanju vode, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje in jih je potrebno upoštevati ob takšni kakovosti vode, kot je v vašem primeru. Uživanje vode, v kateri so prisotne fekalne bakterije (E. coli), pomeni tveganje za zdravje uporabnikov. Uporabniki lahko namesto prekuhavanja vode iz vodovodnega sistema uporabljate embalirano vodo iz trgovine,« so zapisali in dodali, da to obvestilo o prekuhavanju vode velja do preklica.

