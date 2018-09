Regijski gasilski poligon: V kratkem gradbeno dovoljenje

4.9.2018 | 13:30

V nekdanjem peskokopu načrtujejo naslednje leto gradnjo regijskega gasilskega poligona. (Foto: R. Nose, arhiv DL)

Žužemberk - Sredi junija smo poročali, da je pri projektu postavitve regijskega gasilskega poligona, ki ga Občina Žužemberk skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije načrtuje zgraditi v opuščenem kamnolomu pred Žužemberkom, prišlo do težav pri pridobivanju vseh potrebnih soglasij pred izdajo gradbenega dovoljenja. A pred dnevi smo opazili, da so od tam s tovornjakom odvažali nakopičen material. Se je zadeva premaknila naprej?

Direktor občinske uprave Jacques Gros je pojasnil zadevo: »Ker v kratkem pričakujemo gradbeno dovoljenje, se počasi pripravljamo na začetek gradnje gasilskega poligona; tako da smo odpeljali manjšo količino materiala, ki bo predelan služil kot zasipni material.«

Spomnimo, da je Agencije RS za okolje (Arso) izdala sklep, da za nameravani poseg na predvidenem območju ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvena soglasja, a se je zoper ta sklep pravočasno pritožila nevladna okoljevarstvena organizacija ROVO. Ministrstvo za okolje in prostor je odločilo, da se sklep odpravi, in zadevo Arsu vrnilo v ponovni postopek. »Zadeva je v ponovnem odločanju, ker se obstoječe stanje razlikuje od tistega, ki je bilo predmet zahteve za izvedbo predhodnega postopka. Razlika je v 6.000 kubičnih metrih materiala, ki ga v prvi vlogi nosilec posega ni navedel. V ponovnem postopku je Arso pridobil strokovno mnenje Ministrstva za infrastrukturo, iz katerega izhaja, da z vidika rudarstva oziroma mineralnih surovin ni nobene zahteve za izvedbo presoje vplivov nameravanega posega na okolje. Z mnenjem in s pripombami je Arso 25. julija z dopisom seznanil Občino Žužemberk in ji dal možnost, da se pred izdajo odločbe izjasni o vseh dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev,« so pred dnevi za Dolenjski list sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Občina je območje v opuščenem kamnolomu kupila leta 2016. »Glede na to, da gre za več kot 52.000 kvadratnih metrov velik kompleks, je bila cena 80.000 evrov z DDV zelo ugodna,« pravijo na občini. Na zadnji junijski seji občinskega sveta je bilo sicer izpostavljeno, da prejšnji lastnik ni poskrbel za sanacijo, kot bi moral. Nekatere svetnike skrbi, da bo to zdaj strošek občine.

»Tudi če bi se izkazalo, da je treba območje sanirati, imamo v kupoprodajni pogodbi klavzulo, tako da omenjeni morebitni strošek ne bo bremenil Občine Žužemberk,« zagotavlja direktor občinske uprave.

Poligon bo velika pridobitev ne samo za Žužemberk, ampak za celotno regijo, saj je namenjen praktičnemu usposabljanju gasilcev. Ali je zaradi trenutnih težav projekt ogrožen, smo povprašali na Gasilsko zvezo Slovenije. Njen poveljnik Franci Petek je dejal, da ne, saj so načrtovali, da ga skupaj z občino zgradijo naslednje leto. Po njegovih besedah je po Sloveniji predvidenih 17 takšnih regijskih vadbenih poligonov; dva sta že zgrajena, in sicer v Radljah ob Dravi ter v Ormožu.

Članek je bil objavljen v 34. številki Dolenjskega lista z dne, 23. avgust 2018.

Rok Nose