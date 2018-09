Skrivna večerja - nepozabna kulinarična dogodivščina

4.9.2018 | 15:00

Skrivna večerja, ki bo v torek, 18. septembra, v okolici Trebnjega, že šesta po vrsti, bo potekala pod taktirko Boštjana Rakarja iz Gostilne Rakar v Trebnjem.

Vedno nova in do zadnjega neznana lokacija, jedi, ki jih gostujoči kuharski mojstri običajno nimajo na svojih jedilnikih, vinska spremljava in sproščeno vzdušje so zagotovo razlogi, zakaj je blagovna znamka Skrivna večerja postala uspešnica. To so dogodki predvsem za tiste, ki jih drugačnost in skrivnostnost zabavata in ki radi eksperimentirajo brez predsodkov.

Skrivna večerja je t.i. pop-up dogodek, kjer včasih ne upošteva vseh pravil in se prilagodi gostujočemu kuharskemu mojstru ter lokaciji. Nenavadne kraje za en večer spremenijo v restavracijo in dobesedno iz nič v nekaj urah zrastejo kuhinja in pogrnjene mize. Tri ure pred začetkom dogodka pa goste, ki se prijavijo preko obrazca na spletni strani www.skrivnavecerja.si, po elektronski pošti obvestijo o natančni lokaciji dogodka. Kaj dobrega bodo jedli in pili pa izvedo šele, ko pridejo tja. Dogodek priporočajo predvsem osebam brez prehranskih posebnosti, saj je kreativnost gostujočega Chefa včasih neomejena!

Križevniška cerkev (chef Bine Volčič, Bistro Monstera), rastilnjak pri Biotehniški fakulteti (chef Uroš Mijailovič, Restavracija Arboretum Volčji potok), Gledališče Glej (chefa Ivo Tomšič in Željka Bohar, Torterija), Salon Harley Davidson (chef Florijan Virant, restavracija Shambala) so lokacije, ki so v prejšnji sezoni v Ljubljani gostile Skrivno večerjo, na junijskem dogodku pa so goste pod taktriko chefa Marka Gorele razvajali na Belem pomolu na plaži Meduza v Portorožu.

Šesta Skrivna večerja po vrsti in prva v novi sezoni, pa se bo odvijala med dolenjskimi griči, natančneje v okolici Trebnjega. Gostje bodo uživali v kulinaričnih mojstrovinah, ki jih bo posebej za tisti večer ustvaril Boštjan Rakar iz ene najbolj priznanih gostiln na Dolenjskem, gostilne Rakar.

Prijave na www.skrivnavecerja.si.

Oglasno sporočilo

