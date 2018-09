Slikarji in okoljevarstveniki za črno človeško ribico

4.9.2018 | 10:10

Slikarji so svoja dela razstavili pod senikom.

Jelševnik - V Beli krajini, še posebej pa v črnomaljski občini se trudijo, da bi se ljudje zavedali, kakšen naravni zaklad živi v njihovem okolju. V podzemlju plitkega kraškega ravnika v okolici Črnomlja je namreč edina doslej znana lokacija črne človeške ribice na svetu. Prav zaradi tega je nevarnost njenega izumrtja toliko večja in prav zato morajo ljudje še toliko bolj skrbeti, da se kaj takega ne zgodi.

Zato so tudi začeli s projektom Črna človeška ribica, s katerim želijo predstaviti in zavarovati to redko žival. Projekt bo zaživel na domačiji Zupančič pri izviru Jelševniščice na Jelševniku pri Črnomlju. Na pomen črnega močerila se trudijo v Beli krajini opozoriti na različne načine. Tako so se člani KUD Artoteka odločili, da bodo skupaj s slikarji iz hrvaške likovne zadruge Ulak iz Karlovca pripravili likovno kolonijo ob izviru Jelševniščice. 20 slikarjev je slikalo ves minuli konec tedna, ob koncu pa so pripravili razstavo pod velikim Zupančičevim senikom.

Likovnikom pa se je pridružilo tudi društvo Proteus, gibanje za naravo in okolje, Bela krajina, ki sicer sodeluje v projektu Črna človeška ribica. Ob tem je predsednik Proteusa Niko Šuštarič povedal, da so končno dobili odgovor sedaj že bivše ministrice za okolje in prostor Irene Majcen na njihov poziv k varovanju ogrožene črne človeške ribice v Beli krajini. A uspelo jim ga je dobiti šele potem, ko je poziv na ministrico naslovil Svet za varstvo okolja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija