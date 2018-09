Avto zdrsnil na brežino; trčila tovornjak in avtodom

4.9.2018 | 07:05

Včeraj ob 13.48 uri je na cesti Birčna vas – Uršna sela, pri odcepu za Mali Podljuben, občina Novo mesto, osebno vozilo zdrsnilo s ceste in obstalo na brežini. Gasilci GRC Novo mesto so vozilo povlekli na cesto. Poškodovanih ni bilo.

Ob 11.23 sta na dolenjski avtocesti, na višnjegorskem klancu, smer Novo mesto, v občini Grosuplje, trčila tovorno vozilo in avtodom. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, umaknili vozili s cestišča v odstavno nišo in opravili nekaj manjših popravil, da sta vozili lahko nadaljevali vožnjo. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 17.39 so v ulici Naselje Borisa Kidriča v Metliki posredovali gasilci PGD Metlika, ki so s tehničnim posegom vstopili v stanovanje v stanovanjskem bloku v katerem je bila onemogla oseba, ki je bila predana v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Metlika.

Ob 8.08 pa so Pod Trško goro v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pomagali pri prenosu pokojnice iz stanovanjske hiše.

Pod mostom se je penilo

Ob 11.03 so na gladini reke Krke pod Kandijskim mostom na Ragovski ulici v Novem mestu opazili penjenje ter zaznali vonj po razredčilu. Poklicni gasilci GRC Novo mesto so odpeljali na kraj dogodka in ugotovil, da ni prišlo do onesnaženja. V nekaj minutah po njihovem prihodu je penjenje prenehalo in vonja ni bilo več zaznati. Vzroka penjenja jim ni uspelo odkriti.

Našli mini

Ob 15.05 sta na Radni, občina Sevnica, pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije odstranila in varno uskladiščila minometni mini kalibra 50 mm, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne nemške izdelave.

Odstranjevali sršene

Ob 18. uri so v Podgorju pri Pišecah, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili sršene iz dimne tuljave stanovanjskega objekta.

Ob 18.28 pa so v Novem Gradu, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica odstranili sršene iz dimnika stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA GORA na izvodu Štefanič.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 9.00 do 11.00 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI STRAŽI;

- od 12.00 do 14.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 13.00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 3 na izvodu 2. HRIB.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 12.30 uro na območju TP Brezje Senuše, Brezovska gora, Ivandol, Libelj in Leskovec gmajna 1; na področju nadzorništva Brežice med 8. in 12. uro na območju TP Sromlje izvod smer Dečna sela in med 8.30 in 13.30 uro na območju TP Račja vas.

M. K.