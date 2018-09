Šmarješka skupina Šole zdravja telovadila v Piranu

4.9.2018 | 11:15

Šmarješka skupina je zelo aktivna in šteje že preko 40 članov.

Šmarješke Toplice, Piran - Šmarješka skupina Šole zdravja, ki šteje 43 članov in dve »novinki«, vodi pa jo Dunja Gartner, se je prvi septembrski dan znova udeležila vseslovenskega srečanja skupin Šole zdravja, ki je v Piranu potekalo že desetič. Skupaj z okrog 160 skupinami iz 68 slovenskih občin, ki so se zbrale na Tartinijem trgu in ga obarvale oranžno, so se poklonili zdravju, dobri volji in gibanju. Tudi dež jih ni zmotil in z dobro voljo so ga celo pregnali.

Dr. Nikolay Grishin (na levi)

Zbrane sta pozdravila podžupanja Pirana Vojka Štular in idejni utemeljitelj društva Šola zdravja dr. Nikolay Grishin, z besedami dobrodošlice sta se jima pridružila tudi Ema Perkovič in Zdenka Katkič, saj piranska skupina praznuje dvanajst, društvo pa deset let delovanja. Tradicionalno srečanje se je nadaljevalo, tako kot vedno, z vadbo na prostem, ki jo je vodil dr. Nikolay Grishinu. Lepo je bilo videti toliko nasmejanih obrazov v enakomernem izvajanju vaj 1000 gibov, s katerimi že prenekateri Slovenec in Slovenka začne svoj dan. Skrb za zdravje res ni le kot pogosto, mrtva črka na papirju!

Tartinijev trg v Piranu je tudi letos zaradi telovadcev Šole zdravja postal dobesedno oranžen.

Program Šole zdravja podpira Ministrstvo za zdravje RS in je del aktivnosti Nacionalnega programa Dober tek Slovenija, s katerim želimo izboljšati prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva.

Predsednica Društva Šola zdravja Zdenka Katkič je spomnila, kako pomembno je biti aktiven, zlasti v tretjem življenjskem obdobju, in to tako za posameznika kot skupino in lokalno okolje. »Vsakemu posamezniku, sploh pa starejšemu, ki se odloči narediti kaj zase in za svoje zdravje, je treba čestitati, saj predstavlja svetel zgled za svojo in mlajše generacije,« pravi M. Šegina iz Šole zdravja, in poudarja, da je človek družbeno bitje, zato je telovadba v skupinah še kako pomembna. Šola zdravja dokazuje, da je tudi v poznejši starosti mogoče živeti kvalitetno in osmišljeno, uspešna lokalna skupnost pa se trudi za povezovanje generacij.

Mnogi zbrani telovadci iz šmarješkega konca - v Piran so se odpeljali skupaj z Novomeščani ter napolnili dva avtobusa in kombi, kar pomeni, da jih je bilo preko 70 - so si dan popestrili še z ogledom Pirana in Lucije, do koder so se odpravili seveda peš, najpogumnejši so se celo kopali. V okviru Evropskega tedna športa, ki bo potekal od 23. do 30. septembra, so pod vodstvom strokovnjakov Olimpijskega komiteja, Fakultete za šport, Športne unije in drugih strokovnjakov kineziologije nekateri opravili tudi individualne meritve in oceno telesnih zmogljivosti, ter tako dobilo pomembne informacije in nasvete za naprej. Prav vsi pa so se zaobljubili, da prihodnje leto v Piran gotovo spet pridejo.

Povejmo še, da se Šola zdravja hitro širi, in da je v zadnjem obdobju nastalo več novih skupin tako v Novem mestu, Šentjerneju, kot v Posavju in Beli Krajini, pa tudi v Zagradcu in še kje. K sreči torej tudi dobri zgledi vlečejo.

L. Markelj, foto: M. Šegina, J. Gartner

