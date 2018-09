Asfaltiranje na Kandijskem mostu prestavili na jutri

4.9.2018 | 08:00

Foto: M. M., arhiv DL

Novo mesto - Asfaltiranje Kandijskega mostu, ki je bilo sprva predvideno za danes, bo zaradi vremenski razmer potekalo jutri, so sporočili iz novomeške občine. Po jutranji prometni konici bo zaradi del most zaprt za ves promet, tudi pešce in kolesarje.

Za lažji dostop v mestno jedro bodo organizirali osebe, ki bodo usmerjale pešce in kolesarje, omogočili pa bodo tudi brezplačen avtomobilski prevoz iz Kandije na Glavni trg. Popolna zapora bo predvidoma trajala do 15. ure, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.