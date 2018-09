V Brežicah imajo mestni avtobus

4.9.2018 | 09:00

Vir: Občina Brežice

Brežice - V Brežicah je na prvi šolski dan začel voziti mestni avtobus na dveh linijah. Po besedah župana Ivana Molana je občina na pobudo občank in občanov začela s projektom mestnega avtobusnega prometa v okviru Celostne prometne strategije za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Poskusno bo trajal šest mesecev, v tem času bodo izdelali študijo upravičenosti uvedbe mestnega avtobusnega prometa in v kolikor bo zanimanje za prevoz, bosta avtobusni liniji postali redni, so sporočili iz občine.

Kot že zapisano, mestni avtobus vozi na dveh progah. Na 20 minut na t.im. modri liniji Trnje - Občina Brežice - Cesta bratov Milavcev, na eno uro pa na zeleni liniji Trnje - Občina Brežice - Intermarket. V septembru vozi avtobus brezplačno, kasneje pa bo subvencionirana vozovnica znašala 50 centov, saj bo občina sofinancirala del cene.

Župan Ivan Molan, ki se je s sodelavci in predstavnikom izvajalca, direktorjem podjetja Integral Brebus Brežice Jožetom Baškovičem, med prvimi popeljal po zeleni liniji, je občane ob tem pozval, da naj izkoristijo možnost javnega prometa in s tem pripomorejo k zmanjšanju prometne obremenitve mesta. Prvi dan so do 11. ure na obeh linijah zabeležili 53 potnikov, pri prevozniku pa upajo, da se bo takšen trend nadaljeval tudi v prihodnje.

Za prvih 500 potnikov so pripravili praktične nagrade, za vse uporabnike pa bodo konec septembra pripravili še nagradno žrebanje.

M. Ž.