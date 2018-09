Prenesel več tisoč fotografij zlorab otrok

4.9.2018 | 12:20

Na računalnik je prenesel več kot 5.600 fotografij in 48 videofilmov otrok, ki prikazujejo spolno zlorabo. (Foto: J. A)

Novo mesto - Kaj se po glavi podi človeku, ki na svoj računalnik prenese več kot 5.600 fotografij in 48 videofilmov otrok in mladoletnih oseb, ki prikazujejo spolno zlorabo? Na novomeškem sodišču se je znašel M. M., Dolenjec sredi 20. let, ki je med letoma 2014 in 2016 naredil natanko to, kar piše uvodoma, oziroma mu to očita obtožnica.

Kot je povedal višji državni tožilec Bojan Avbar, so na fotografijah in posnetkih otroci, stari od tri do 14 let, med njimi pa je celo nekaj dojenčkov. Prikazanih je nekaj spolnih odnosov z odraslo osebo, fotografije deklic v seksualnih pozah, spolni odnosi z živalmi, otroci med poljubljanjem, otipavanjem, mastrubiranjem, oralni seks …

Grozi mu od šest mesecev do osem let zapora.

»To je prenesel na svoj osebni računalnik, na svoj osebni mobilni telefon pa je prenesel vsaj štiri takšne fotografije in s tem omogočil drugim uporabnikom dostop do njih,« je med branjem obtožnice dejal tožilec.

»Upoštevaje vse okoliščine v primeru priznanja krivde predlagam, da sodišče obtožencu izreče eno leto zapora. Poudaril bi, da gre za kaznivo dejanje, ki je v celotni Evropi in tudi pri nas izjemno strogo sankcionirano, predpisane so visoke kazni,« je dodal Avbar.

Obtoženi, ki je celotni narok spremljal izjemno mirno, je rekel, da krivde po obtožbi ne prizna.

Je vsebino lahko prenašal nevede?

Njegov odvetnik Mirko Bandelj je nanizal celo vrsto dokaznih predlogov in omenil, da je bila večina zaseženih slik in posnetkov, ki prikazujejo spolno zlorabo mladoletnikov, izbrisana že pred hišno preiskavo. »Kar pomeni, da jih je obtoženi na tak način uničil in dostopa do njih ni več imel«.

Ko je predlagal izvedenca računalniške stroke, je izpostavil, da bo ta lahko pojasnil: "Ali je možno, da so se sporne vsebine prenašale zgolj ob klikih znotraj spletnih pogovornih sob oziroma ob igranju računalniških iger, ali je bilo za prenos potrebno izrecno dejanje z namenom pridobitve in posedovanja takšne vsebine?«

Obramba je predlagala tudi izvedenca psihiatrične stroke, ki naj bi povedal, ali se je obtoženi zavedal očitanega dejanja in ga je hotel storiti.

Sodil bo senat

Ker je obramba predlagala tudi izločitev enega posnetka, na katerem naj ne bi bile mladoletne osebe, bo sodišče glavno obravnavo razpisalo po pravnomočnosti sklepa o izločitvi dokaza. Sicer je obtoženi zahteval, da mu sodi senat.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 30. avgusta 2018.

Janja Ambrožič