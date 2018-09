V avto mu je vrgel akumulator; eden družino podil po hiši, drugi razbijal in kričal

4.9.2018 | 14:45

Foto: arhiv DL

V petek zvečer so policisti posredovali v okolici Novega mesta zaradi prijave, da naj bi se dva moška stepla. Možje postave so ugotovili, da je najprej med prepirom 36-letnik vrgel drugemu v avto akumulator in razbil vetrobransko steklo. 37-letni lastnik vozila mu ni ostal dolžan, saj je 36-letnik najprej iskal pomoč na urgenci, nato pa policistom prijavil lahko telesno poškodbo. Enega bodo ovadili zaradi poškodovanja tuje stvari, drugega zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe pri pretepu oziroma prepiru.

Pozor, kradejo!

Novomeški policisti so med vikendom obravnavali štiri vlome. Na Ragovski ulici je neznanec poskusil vlomiti, a je poškodoval le vrata, vstopil pa ni. Je pa s tem naredil za okoli dvesto evrov škode. Na Cankarjevi ulici v petek zvečer lastnikov ni bilo dve uri doma, kar pa je bilo zadosti za nepridiprava, ki je vlomil in pregledal hišo. Odnesel naj bi le nekaj denarja.

S sobote na nedeljo so vlomili v garažo Nad mlini. Lastniku so odnesli več orodja in električnih strojev ter mu naredili škode za več kot tisoč evrov.

V noči z nedelje na ponedeljek so vlomili v skladišče z reciklažnimi odpadki na Podbevškovi. Policisti so pri ogledu našli nekaj predmetov, pripravljenih za odvoz, a je storilce očitno nekdo presenetil in jih niso uspeli odpeljati.

Brežiški policisti so med vikendom obravnavali dve tatvini iz stanovanjskih hiš. Obe sta se zgodili v soboto zvečer. Po prvih ugotovitvah so neznanci v Borštu in Gorenjih Skopicah izkoristili nekajurno odsotnosti domačih in na silo vstopili v njihovo domovanje. Po prvih ugotovitvah so odnesli nekaj denarja, ki so ga našli pri pregledu prostorov.

V okolici Zavratca so v petek popoldne neznanci vlomili v avtomobil, ki ga je ob cesti med 10. in 15.30 uro parkiral lastnik, ki je opravljal sečnjo lesa. Sevniški policisti so ugotovili, da mu je zmanjkalo nekaj denarja ter kovinska posoda z nekaj litri goriva.

V soboto zvečer se je oglasil alarm lokala v črnomaljski industrijski coni. Policisti so skupaj z lastnikom opravili ogled in ugotovili, da manjka nekaj menjalnega denarja. Skupaj s škodo, nastalo zaradi nasilnega vstopa, so naredili za nekaj sto evrov škode.

V Bogneči vasi so vlomili v dva vikenda. Trebanjski policisti so v soboto zjutraj z ogledom ugotovili, da so neznanci poškodovali okna in vrata, odnesli pa manjši plinski žar in okoli 50 kg krompirja. Lastnikom so naredili za okoli 500 evrov škode.

Vozil pijan, potem pa še kričal na policiste

V petek zvečer so novomeški policisti ustavili 40-letnega voznika avtomobila, ker je kazal veliko znakov nezanesljive vožnje. Ugotovili so, da vozi brez vozniškega dovoljenja in kaže solidne znake opitosti – alkotest je pokazal 1.15 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Med postopkom se je začel še razburjati in kričati na policiste. Ker ni upošteval njihovih ukazov, se ni pomiril in je še kar naprej norel, so ga odpeljali v pridržanje. Prislužil si je plačilni nalog, srečal pa se bo tudi s sodnikom. Avto so mu zasegli.

Nemca privedli na sodišče

Črnomaljski policisti so v petek zjutraj v Lokvah ustavili 58-letnega državljana Nemčije. Pri sebi ni imel vozniškega dovoljenja, zato so opravili poizvedbo pri nemški policiji. Izvedeli so, da ta oseba nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Skupaj z vozilom so ga privedli v takojšnji postopek na sodišče.

Zasegli avto

Metliški policisti so v petek popoldne v Gornji Lokvici izsledili 19-letnega Ljubljančana, ki je vozil avtomobil s tablicami drugega vozila in še brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli, zoper njega pa uvedli postopek o prekršku.

Zagorel sušilni stroj

V soboto popoldne je v Črnomlju zagorel sušilni stroj. Ogenj se je razširil na strop in pralni stroj, več škode pa je preprečil sosed, ki je opazil dim in ogenj ter pritekel na pomoč z gasilnikom, s katerim je pogasil ogenj. Elektriko so pred tem že izklopili domači. Zaradi vdihavanja dima so soseda preventivno odpeljali na pregled v zdravstveni dom in ga še isti dan odpustili.

Po hiši podil družinske člane

V okolici Krškega je v soboto dopoldne razgrajal 63-letnik ter kričal in po hiši podil družinske člane. Prisotnost policistov ga ni pomirila in je s kršitvijo v pijanem stanju hotel nadaljevati, a so mu to preprečili. Policisti so ga vklenili in odpeljali v pridržanje.

Razbijal pohištvo

Novomeški policisti so v soboto zvečer pridržali 34-letnika, ki je vidno opit razgrajal po hiši, razbijal pohištvo in kričal na vse, ki jih je srečal. Ker je kričal tudi na policiste, ki so se odzvali prijavi, in se kljub ukazom in opozorilom ni pomiril, so ga odpeljali v pridržanje na policijsko postajo.

Prijeli devet tujcev, tudi dva mladoletnika brez spremstva

V nedeljo zvečer so na relaciji Balkovci – Preloka črnomaljski policisti prijeli devet tujcev, ki so državno mejo prestopili nezakonito, in sicer osem državljanov Afganistana in enega državljana Pakistana. Med njimi sta bila tudi dva mladoletnika brez spremstva. V postopek se je zaradi mladoletnikov vključil tudi center za socialno delo.

Vozil osem ilegalcev

Brežiški policisti so včeraj zgodaj zjutraj na avtocesti ustavili kombinirano vozilo hrvaških registrskih tablic. V njem je bilo osem potnikov (državljani Turčije, Iraka in Irana), za katere so policisti ugotovili, da so državno mejo prestopili izven mejnih prehodov oziroma so v državo vstopili nezakonito. Kakšno vlogo je pri tem imel 26-letni voznik, sicer državljan Hrvaške, bodo ugotavljali kriminalisti, ki so se vključili v delo in 26-letnika pridržali. Policijski postopki še niso zaključeni.

Dodano ob 17.30

Odnesel steklenico vina

V Gornjem Lenartu so v zadnjih treh dneh vlomili v skozi okno na zadnji strani hiše. Po prvih ugotovitvah ogleda so odnesli le steklenico vina.

Ukradli stroj za rezanje asfalta in gorivo



Na Podjetniški ulici v Trebnjem so včeraj vlomili v gradbeni kontejner. Storilci so odnesli stroj za rezanje asfalta in okoli 50 litrov dizelskega goriva. Škode naj bi bilo za okoli tri tisoč evrov.

Mladoletnik prehiteval "v škarje", zapeljal v rdečo

Včeraj nekaj pred dvanajsto uro so policisti opazili sumljivo vozilo s preizkusnimi tablicami in ga začeli ustavljati, a se voznik na sireno in modre luči ni odzival, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo iz Novega mesta proti Srebrničam. Tam je obrnil in divje peljal proti Brodu, zavil proti osnovni šoli Drska, nato pa zapeljal na travnik. Voznika in njegovega sopotnika so prijeli policisti – vodniki službenih psov v gozdu v Mrzli Dolini. Ugotovili so, da gre za 17-letnika, oba iz Kočevja. Privedli so ju na policijsko postajo in obvestili starše, ki so ju prišli iskat. "Voznik je imel v izdihanem zraku nekaj malega alkohola, odredili so mu še strokovni pregled. Avto, s katerim je divjal, so zasegli. O dogodku so obvestili tudi dežurno državno tožilko," je sporočil Robert Perc s PU Novo mesto.

Voznika, ki je nevarno prehiteval ("v škarje"), prevozil rdečo luč na semaforju in storil še več drugih prekrškov ter večkrat ogrozil druge udeležence v prometu, bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje.

J. A.