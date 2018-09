Krka porodnišnici Ljubljana podarila inkubator za nedonošenčke

Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič in dr. Lilijana Kornhauser Cerar, vodja Enote za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov KO za perinatologijo Ginekološke klinike in predsednica Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom.

Ljubljana, Novo mesto - Novomeška tovarna zdravil Krka je danes porodnišnici Ljubljana – Enoti intenzivne nege in terapije novorojenčkov Kliničnega oddelka za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana podarila inkubator za nedonošenčke. Nov, sodoben inkubator, bo olajšal delo zaposlenim in zagotavljal še bolj varno oskrbo najbolj nezrelih in najhuje bolnih novorojenčkov, vrednost donacije pa je 40.691 evrov, so sporočili iz Krke.

»V Sloveniji se vsako leto prezgodaj rodi 1400 otrok, kar je sedem odstotkov vseh novorojenčkov. Med njimi je 100 takšnih, ki ob rojstvu tehtajo manj kot kilogram. Najlažji, brez pomembnih posledic preživeli novorojenček, je tehtal komaj 370 gramov. Tako krhko življenje nujno potrebuje posebno oskrbo visoko usposobljenega medicinskega osebja in podporo sodobnih, tehnološko dovršenih aparatur,« je poudarila dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med., vodja Enote za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov KO za perinatologijo Ginekološke klinike in predsednica Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom.

Inkubator je porodnišnici Ljubljana v uporabo predala Krkina sodelavka, skupaj s hčerkico, ki je s pomočjo strokovne pomoči in sodobne tehnologije pred šestimi leti v inkubatorju uspešno prebrodila obdobje po prezgodnjem rojstvu.

»Najsodobnejši inkubator, ki je darilo Tovarne zdravil Krka, so strokovnjaki razvijali več kot desetletje in je v Evropi na voljo šele od prejšnjega leta. Omogoča optimalen nadzor temperature otroka do 0,1 stopinje Celzija natančno, kar je za otrokovo rast in preprečevanje bolezni izjemnega pomena. Zlasti pri nezrelih nedonošenčkih je ključna visoka stopnja vlage, ki jo zagotavlja sodoben, zaprt in od okolja ločen vlažilni sistem. Inkubator je opremljen z dozatorjem kisika in senzorjem njegove koncentracije, kar omogoča nadzorovano dodajanje kisika pri novorojenčkih, ki imajo težave z dihanjem. Med prednosti inkubatorja sodijo še električno nastavljivi nagibi ležišča za optimalno lego novorojenčka in višina inkubatorja, tehtnica za nadzor otrokove teže, opozorilni sistem, ki stalno spremlja jakost hrupa in svetlobe. Ena od koristnih novosti je tudi enostavno razstavljanje in gladkost površin, kar omogoča boljše čiščenje in s tem preprečevanje okužb. Novi inkubator je tako najboljši približek maternice za tiste otroke, ki so prišli na svet mnogo prezgodaj. Verjamemo, da bodo tudi z njegovo pomočjo zrasli v zdrave in uspešne posameznike,« je orisala pomen donacije in dodala, da so zato vsi - tako medicinsko osebje in starši, še najbolj pa »za dlan veliki novorojenčki« podjetju Krka izjemno hvaležni.

Inkubator je porodnišnici Ljubljana v uporabo predala Krkina sodelavka, skupaj s hčerkico, ki je s pomočjo strokovne pomoči in sodobne tehnologije pred šestimi leti v inkubatorju uspešno prebrodila obdobje po prezgodnjem rojstvu in je prav včeraj skupaj s svojimi vrstniki prvič sedla v šolske klopi.

V imenu vseh zaposlenih porodnišnice Ljubljana, Ginekološke klinike in celotnega Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana se je podjetju Krka zahvalil tudi njegov generalni direktor Aleš Šabeder in med ostalim dejal: »Ob sedanji finančni situaciji, v kakršni je ne samo UKC Ljubljana, ampak celotno slovensko zdravstvo, so postale donacije za našo ustanovo eden najpomembnejših virov za obnovo oziroma nakup opreme, za strokovno usposabljanje in prenovo naših objektov.«

Kot so med drugim v podjetju še zapisali v sporočilu za javnost, svoje poslanstvo živeti zdravo življenje uresničujejo tudi s skrbjo za kakovostno in boljše življenje ljudi v družbenem okolju, v katerem delujejo. Del njihovih prizadevanj je nakup omenjenega inkubatorja Babyleo, s katerim želijo prispevati k čim boljšemu in čim hitrejšemu okrevanju slovenskih novorojenčkov in jim tako omogočiti zdravo prihodnost.

Dogodek so z glasbenimi nastopi popestrili učenci Glasbenega ateljeja Tartini.

