Z vlakom iz Kočevja v Ljubljano v drugi polovici 2019

4.9.2018 | 17:00

Kočevje - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič si je danes skupaj z županom občine Kočevje Vladimirjem Prebiličem in direktorjem direkcije za infrastrukturo Damirjem Topolkom ogledal izvedena dela na železniški postaji Kočevje. Kot je povedal minister, si je ob zaključku mandata želel ogledati dela na posodobitvi proge do Kočevja, s katerimi so začeli prav v njegovem mandatu.

»Žal, nam projekta še ni uspelo čisto končati,« je dejal. Zaključek gradbenih del, za katera je pogodba že podpisana, pričakujejo v oktobru, v teku pa je še razpis za signalno-varnostne naprave, ki je trenutno v postopku na državni revizijski komisiji. »Računamo, da če bo odločitev kmalu pravnomočna, da bi lahko pogodbo sklenili v roku enega meseca, tako da bi lahko nekje v sredini leta 2019 v polni meri stekel tudi potniški promet, za tovorni železniški promet pa bi bila možnost že nekje v prvih mesecih prihodnjega leta,« je povedal.

Železniško progo, ki bo Kočevje povezala z Ljubljano, so začeli graditi že leta 2003, ko se je tedanja vlada odločila za rekonstrukcijo proge do skladišča blagovnih rezerv v Ortneku. »Sprva je bilo predvideno, da se bo kompleten projekt ustavil na Ortneku,« je povedal župan in dodal, da kljub naporom vloženim v prepričevanje, da bi bilo logično nadaljevanje rekonstrukcije proge do Kočevja, do 2015 oz. zadnje vlade, pristojnih niso uspeli prepričati, da je to strateški projekt tako za regijo, kot tudi državo.

Kot je povedal Prebilič, so progo do Ortneka hitro obnovili, kasneje so nato obnovili še progo do Ribnice, odločitev, da jo obnovijo do Kočevja, pa je sprejela sedanja vlada. Ko so z deli končno pričeli, je bilo predvideno da bo potniški promet po progi med Kočevjem in Grosupljem oz. Ljubljano stekel v začetku leta 2019, a se sedaj ve, da temu ne bo tako.

Direktor Topolko je pojasnil, da so dela zamujala zaradi zime, ki je bila daljša, kot so predvidevali, sicer pa je bila tudi na samem terenu zemljina bistveno večje trdote, kot je bilo s projektom predvideno in je to prispevalo k podaljšanju roka za izvedbo. Pri signalno-varnostnih napravah pa je postopek oddaje del podaljšan zaradi pritoževanj ponudnikov na sam izbor in postopke državne revizijske komisije. »Računamo, da bomo sedaj prišli do pogodbe in ko jo bomo imeli, se bomo lahko pogovarjali tudi možnostih za pospešitev dela,« je povedal in dodal, da zato računajo, da bo potniški promet stekel tako, kot je sedaj predvideno, v drugi polovici prihodnjega leta.

Besedilo in foto: M. L.-S.