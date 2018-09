Ob Kolpinem jubileju muzej in knjiga

4.9.2018 | 17:50

Trak pred muzejem sta prerezala direktor Kolpe Mirjan Kulovec in Brane Faleskini.

Metlika - V Kolpi iz Rosalnic pri Metliki že vse letošnje leto praznujejo 40-letnico podjetja. Novo podobo izdelkov so prvič predstavili na spomladanskem ljubljanskem sejmu Dom, potem pa so jubilejne predstavitve prenesli na sejme v tujini. Oblikovali so tudi priložnostni jubilejni logotip, prenovili spletno stran in pripravili prireditev Kolpa na Kolpi za okrog 500 zaposlenih in upokojenih delavcev.

Danes so v razstavno-prodajno-izobraževalnem centru v Metliki odprli industrijski muzej, ki je edini tovrstni v Beli krajini. V njem so predstavili 40-letno pot podjetja, v treh muzejskih oddelkih pa so na ogled programi Kolpa san, Kolpa ker in Kerrock. Ker vseh eksponatov, ki so jih zbrali, ni bilo mogoče razstaviti, so na ogled na videu in v knjigi z naslovom 40 let uspehov v reki spominov, ki so jo predstavili na današnji otvoritvi muzeja.

Poleg predstavitve štiridesetletnega razvoja podjetja so v njej tudi pogovori z nekaterimi že upokojenimi sodelavci, ki so v podjetju pustili pomemben pečat, s tistimi, ki v Kolpi vztrajajo od začetka, predstavljeni pa so tudi vsi trije direktorji. Praznovanje ob jubileju bodo v Kolpi sklenili pojutrišnjem z gala prireditvijo v novomeškem Kulturnem centru Janeza Trdine.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija