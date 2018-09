Zarja: Po letih zatišja bi radi ponovno zagnali investicijsko dejavnost

5.9.2018 | 08:05

Novo mesto - Stanovanjsko podjetje Zarja, ki je v večinski lasti Mestne občine Novo mesto, je imelo lani dobrih 2,2 milijona evrov prihodkov in pri tem ustvarilo malo manj kot 86.000 evrov čiste izgube. Kot pojasnjuje direktorica Janja Horvat Jaklič, je izguba predvsem posledica skoraj 300.000 evrov slabitev in odpisov, sicer pa Zarja posluje stabilno in letos pričakuje pozitiven poslovni izid.

V Zarji so lani oblikovali popravke terjatev do fizičnih in pravnih oseb v višini 102.000 evrov ter odpisali finančno naložbo v delnice Instrabenza v višini 26.000 evrov. Ob tem so za 170.000 evrov slabili tudi vrednost 11.000 m2 velikega zemljišča v Postojni, ki ga je nekdanja uprava leta 2008 kupila za 1,7 milijona evrov. Zemljišče se nahaja na območju razreda poplavne nevarnosti, manjši del pa na območju zelenih površin, na katerem gradnja objektov ni dovoljena. Zarja je nepremičnino slabila že drugič, tako da je območje zdaj ocenjeno na okoli 400.000 evrov, pri čemer Janja Horvat Jaklič opozarja, da bo mogoče potrebna še kakšna slabitev.

Poleg tega je Zarja lani odplačala več kot 300.000 evrov posojil banki in stanovanjskemu skladu, poplačilo vseh obstoječih obveznosti pa je predvideno do leta 2022.

»Zarja je preživela težke čase, saj je v preteklosti zaradi neugodnih gospodarskih razmer in vlaganj, ki so se izkazala za ekonomsko in finančno neupravičena, utrpela več kot 4,5 milijona evrov izgube. Stanje obveznosti je že nekaj časa vzdržno, likvidnostna situacija pa zelo dobra,« pravi direktorica, ki je vodenje podjetja prevzela pred dobrim letom.

INVESTIRALI BI

Zarja se po letih čiščenja bilanc zdaj intenzivno pripravlja tudi na oživitev investicijske dejavnosti. »Oblikovan imamo nabor približno desetih projektov, za katere menimo, da bi lahko dali pozitiven rezultat. Je pa med njimi več takih, pri katerih rok izvedbe ni odvisen samo od nas,« pravi Janja Horvat Jakličeva. Tako ima Zarja ogledano stavbo na Rozmanovi 30 (pod Novim trgom), ki je v lasti novomeške občine, uporabljajo pa jo različna društva, tudi Rdeči križ. Objekt bi kupili in podrli ter na njegovem mestu zgradili sodobno večstanovanjsko stavbo, težava pa je v tem, da je hiša spomeniško zaščitena. Ali pa zemljišče okrog poslovne zgradbe Ceroda v Kettejevem drevoredu, ki bi ga prav tako lahko namenili stanovanjski pozidavi, a je del območja po občinskem prostorskem načrtu opredeljen kot zelena površina. Zanimiva so tudi zemljišča, ki so del stečajnih postopkov, npr. v Podbrezniku (Imos) in na Brodu (Brodinvest), kjer pa so potrebni večji vložki. Imosovo zemljišče v Podbrezniku je trenutno na prodaj kot celota, zemljišča na Brodu pa niso komunalno opremljena. Tak projekt bi bil za zdaj mogoč le skupaj s soinvestitorji in nekateri pogovori na to temo že potekajo, pravi direktorica.

V kategorijo zahtevnih projektov sodi tudi objekt Kremen med Klemenčičevo in Rozmanovo ulico. S projektom se je Zarja začela ukvarjati že pred kakim desetletjem, njegova težava pa je v tem, pojasnjujejo v Zarji, da je tam predviden objekt, katerega izvedba bo izjemno zahtevna po gradbeni in tudi finančni strani.

Zarja tako za zdaj ostaja previdna in se raje loteva manjših projektov. Tako so letos po več kot desetletju zatišja izvedli prvo investicijo – za 65.000 evrov so v pritličju stavbe na Prešernovem trgu 5 uredili večsobno stanovanje, ki je namenjeno predvsem študentom in sezonskim delavcem. Menijo, da se jim bo naložba povrnila v štirih letih.

ODPISI TUDI LETOS

Zarja, ki upravlja s približno polovico večstanovanjskih objektov v Novem mestu, poleg tega pa oddaja še okoli 400 lastnih stanovanj (od tega 225 za neprofitno najemnino), je letos v upravljanje pridobila nekaj novih objektov in direktorica napoveduje zmerno rast prihodkov. Poslovni izid bo ob koncu leta predvidoma pozitiven, čeprav bo družba morala tudi letos oblikovati popravke terjatev v podobni višini kot lani. Nekaj tega gre na račun stečajev podjetij, precej neplačnikov pa je tudi med najemniki (predvsem neprofitnih) stanovanj. Poseben izziv predstavlja tudi višina neprofitnih najemnin, ki se ni spremenila že vrsto let in ne zadostuje za normalno vzdrževanje teh stanovanj.

Sicer pa je Zarja pri Združenju upravnikov nepremičnin, ki deluje v okviru GZS, prejšnji mesec pridobila certifikat zaupanja vreden upravnik, že nekaj časa pa teče tudi akcija za naj blok 2018, v kateri med 161 večstanovanjskimi in stanovanjsko-poslovnimi stavbami, kolikor jih imajo v upravljanju, izbirajo najboljše tri, ki bodo deležni denarne nagrade.

Članek je bil objavljen v 34. številki Dolenjskega lista z dne, 23. avgust 2018.

Boris Blaić