Pogrešanega našli nepoškodovanega

5.9.2018 | 07:00

Včeraj ob 7.32 uri se je na območju naselja Učakovci, občina Črnomelj, izgubila starejša oseba. V iskalni akciji so sodelovali domači in gasilci PGD Učakovci-Vukovci. Pogrešano osebo so našli nepoškodovano. O dogodku so bili obveščeni policisti.

Zagorel avto v delavnici

Ob 17.49 je v ulici Humec v Dolenji vasi v občini Ribnica zagorelo osebno vozilo v delavnici avto hiše. Požar so začeli gasiti prisotni z ročnimi gasilnimi aparati, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Dolenja vas in Ribnica. Eno osebo, ki se je nadihala dima, so na kraju oskrbeli reševalci NMP Ribnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SINJI VRH 2 na izvodu Sinji vrh - vas.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLAVARJEVA na izvodu JURČIČEVA.

Distribucijska enota Krško- nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP VRH ŠENTRUPERT izvod HRASTNO med 8.00 in 14.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Krško mesto na območju TP Brlog, Bočje Gaj, Dol, Mladje, Gradnje Gorjanci in Prušnja vas med 8.30 in 12. uro in na območju TP Žadovinek hlevi proti Trampuž med 13. in 14. uro.

M. K.