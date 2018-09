Gasilci so se urili za primer nesreč

Kako se čim bolje lotiti pomoči poškodovanemu pri delu v gozdu?

Bučka, Škocjan - Prostovoljno gasilsko društvo Bučka, ki ga vodi Marko Mlakar, je bilo pred dnevi organizator 4. operativno-taktičnega tekmovanja operativnih enot prostovoljnih gasilskih društev z območja Dolenjske in Posavja.

Kot pravi Silvo Vene iz PGD Bučka, namen ni le tekmovanje, ampak tudi usposabljanje sodelujočih enot, da bi v različnih situacijah ob nesrečah znale čim bolje odreagirati in pomagati. »Lani so tekmovalci npr. morali pokrivati streho s folijo in letos so prišla prav takšna znanja zelo prav po toči v Beli krajini,« pove Vene in doda, da je bil poseben poudarek poleg učinkovitosti namenjen tudi skrbi za lastno varnost posredovalcev.

Gasili požar, pomagali v nesreči v gozdu...

Na letošnjem tekmovanju je sodelovalo 15 ekip iz gasilskih zvez Novo mesto, Trebnje, Sevnica in Brežice. Pomerile so se v petih disciplinah, ki posnemajo realne situacije, s katerimi se vsakodnevno soočajo gasilci.

Tako so se v gasilnem domu na Bučki morali hitro obleči in pokazati nekaj osnovnega gasilskega znanja, potem pa so se selili na naslednje točke z novimi nalogami. Na drugi točki so tekmovalci pokazali znanje oziroma usklajenost pri delu z gasilsko tehniko, saj so morali s curkom iz ročnika mimo ovir pripeljati v gol gimnastično žogo. Na drugi točki, ki je bila med bolj zahtevnimi, so morali na objekt nekdanje trgovine KZ Krka v Škocjanu postaviti lestev in z notranjim napadom v objektu pogasiti požar. Da je bila situacija čim bolj realna, je bil objekt res popolnoma zadimljen in zatemnjen in vidljivost je bila skoraj nična.

Na tretji točki so morali sodelujoči pokazati, kako so pripravljeni na pomoč službam nujne medicinske pomoči, saj je bilo potrebno iz objekta po ozkem stopnišču prenesti onemoglo osebo. Na zadnji točki pri lovskem domu na Bučki jih je pričakal prizor nesreče v gozdu, ko je na delavca padla vitla in mu odtrgala nogo. Ker je bil življenjsko ogrožen, so mu morali takoj pomagati in tako prikazati iznajdljivost -s priročnimi sredstvi dvigniti vitlo in z osnovno prvo pomočjo oskrbeli ponesrečenca.

Najboljši s Ponikev in iz Šentlovrenca

Da je bila situacija še bolj stresna za tekmovalce, so nekateri od gledalcev načrtno ustvarjali paniko.

»Vse ekipe so pokazale veliko mero znanja in zavzetosti, da so uspešno rešile vse situacije,« pravi Vene. A tistim, ki so to naredili najbolje in najhitreje, so podelili naziv Naj operativna enota 2018. V kategoriji avtocistern je ta naziv prejela enota PGD Ponikve pri Trebnjem, pri kombijih oziroma manjših gasilskih vozilih pa ekipa iz PGD Šentlovrenc.

