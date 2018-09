Žlahtna športna desetletja

Ob jubileju so prejeli tudi priznanja. (Foto: L. R.)

Pogled v nova uspešna desetletja Športnega društva Krška vas (Foto: L. R.)

Navdušenje (Foto: L. R.)

Krška vas - Športno društvo Krka Krška vas je ob 40-letnici delovanja organiziralo prireditev, kot je po izjavah domačinov tukaj še ni bilo, poročajo iz društva.

Na domačem športnem igrišču so na slavnostni prireditvi na prvi septembrski dan v protokolarnem delu, ki sta ga povezovala Martina Baškovič in Matej Oblak, navzočim predstavili zgodovino društva, ki je bilo ustanovljeno 15. julija leta 1978, na občini Brežice pa je bilo registrirano 26. julija. Športno društvo naj bi združevalo in povezovalo čim več prebivalcev Krške vasi ter je imelo pet sekcij: rokomet, nogomet, namizni tenis, šah in plavanje. Ustanovni člani društva so bili: Franc Avguštin (že pokojni), Stanislav Budič, Franc Jamnikar, Anton Piltaver, Bernardka Les (zdaj Ravnikar), Stanislav Les, Janez Dvornik, Anton Ravnikar, Jože Pavlovič in Anton Volk. Ustanovni člani so prejeli posebne plakete, s katerimi jim je zdajšnje vodstvo društva želelo izkazati hvaležnost in čast. Brez njihovega poguma društvo danes verjetno ne bi obstajalo.

Plaketi sta prejela tudi Stanislav Budič, ki je društvo vodil vse od ustanovitve pa do leta 2007, in Iztok Dvornik, ki ga je nasledil in v letih 2007–2015 z novimi močmi oživil društvo. Od leta 2015 društvo vodi Boštjan Komočar. V njem so se posebej zahvalili tudi vsem, s katerimi so že do zdaj uspešno sodelovali in si medsebojno pomagali, in sicer KS Krška vas, PGD Krška vas, TD Krška vas, KD Ivan Kobal Krška vas, ŠD Skopice, Stanislavu Lesu (v svoj domači kraj je prišel iz tujine, kjer živi), Občini Brežice ter članoma športnega društva Lari Ivšič in Mateju Oblaku.

Slavnostni del prireditve je popestril domači MoPZ KD Ivana Kobala pod vodstvom Franca Veglja. Na prireditvi ni manjkal niti brežiški župan Ivan Molan, ki je poudaril, da je osnovni namen vsakega društva, da bogati lokalni prostor, kar ŠD Krška Krška vas, ki je eno najstarejših športnih društev v občini, zelo dobro uspeva.

»Zabavni del so začeli domačini The Munkendorfs, ki so se zbrali zaradi prireditve in z odlično izvedbo rokerskih klasik navdušili staro in mlado. Po odzivih sodeč, je mogoče reči, da to ni bil samo projekt in da obstaja možnost za nadaljnje delovanje skupine, ki jo sestavljajo: Andrej Jeličič, Boštjan, Uroš in Rok Piltaver ter Sami in Matic Ilc.

Zvezde večera pa so bili člani ansambla Modrijani, ki so dolgo v noč zabavali nepregledno množico, ki se je zbrala od blizu in daleč. Pohvale, ki v dneh po prireditvi padajo bolj kot dež tisto prvo septembrsko noč, so največje zadovoljstvo za člane društva, ki so prireditev organizirali. Ni kaj, Krškovaščanov niti dež ne ustavi,« sta v poročilo še zapisala predstavnika društva Jaka Piltaver in Matej Oblak.

M. L., foto: Luka Rudman

