Danes popoldne protestni shod v Metliki

5.9.2018 | 12:40

Tako je bilo na protestu proti migrantskemu centru pred dvema letoma v Črnomlju.

Tako je bilo na protestu proti migrantskemu centru pred dvema letoma v Črnomlju.

Tako je bilo na protestu proti migrantskemu centru pred dvema letoma v Črnomlju.

Metlika - Potem ko so sredi oktobra 2016 pripravili protest proti migrantskemu centru v Beli krajini v Črnomlju, ga pripravljajo danes, 5. septembra, ob 16.30 še pred mestno hišo, v kateri domuje občinska uprava, na Mestnem trgu v Metliki. Miren protest organizira Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Metliki v sodelovanju s Civilno iniciativo proti migrantskemu centru v Beli krajini.

Civilno iniciativo proti migrantskemu centru v Metliki so ustanovili potem, ko se je po Metliki razširila vest o morebitnem migrantskem centru v metliškem Mestnem logu, blizu Kolpe, državne meje s Hrvaško in mednarodnega mejnega prehoda. Vest pa se je razširila potem, ko je Vladni urad za migrante objavil javno naročilo za nakup ležišč, vzmetnic, pozneje še hrane in druge opreme za sprejemno-registracijske centre, med drugim tudi za enega okoli 100 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane. Pred slabimi tremi tedni so iz Civilne iniciative na vse vladne stranke in urad predsednika vlade naslovili pismo, v katerem so jih prosili, naj povedo, ali jim bodo pomagali ali pa bodo podprli zamisel, da postavijo migrantske centre po Sloveniji. Dali so jim teden dni časa za odgovor. Že takrat je Annemarie Šimec iz Civilne iniciative povedala, da bodo, če odgovorov ne bo, menili, da so za migrantske centre za mlade moške, ki bežijo iz držav, v katerih sploh ni vojn, in začeli bodo s protesti. Najprej v Metliki, potem še v Ljubljani.

Ker sta iz poslanskih skupin prišla le dva odgovora, iz SDS in SNS, dobili pa so jih še iz Kmetijske zadruge Metlika, ki ima v Mestnem logu nekaj hektarjev zemljišč, in iz vseh treh belokranjskih občin, so se odločili za protestni shod. Pod peticijo proti migranstkemu centru, ki naj bi bil domnevno v Metliki, se je v zadnjih nekaj tednih podpisalo več kot 4.000 ljudi. Organizatorji na družbenih omrežjih pozivajo udeležence današnjega shoda, naj se vzdržijo sovražnega govora, naj pa na protest prinesejo transparente in slovenske zastave.

Besedilo in fotografije: M. B. J.